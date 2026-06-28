Selma Savcı yazdı! Sözde oyuna bak, oynayan oyuncu müsveddelerine bak!

Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilen ve “Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak” ilkelerini temsil eden Rabia işareti, gösterinin en karanlık bölümlerinden biri oldu. Yüzleri bile kızarmadan bu milli sembolü hedef alan Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, “Gördüğünüz gibi 4 kötülüktür, 4 zulümdür, 4 derttir, 4 beladır!” ifadelerini kullanarak skandal bir saldırıya imza attılar. Burada diyeceksiniz ki, Rabia işaretini benimsemek zorundalar mı elbette değiller, zaten bunlar benimsese ne yazar benimsemese ne yazar... Ama hiç kimse devletin Cumhurbaşkanıyla sembol olan bir hareketi tiye alarak onun sayesinde nemalanmaz. Bu gerçeği kabul etmek zorundayız... Tunceli Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, sanatla uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen ideolojik saplantılarla örülü bir provokasyona alet olması ise yine sorgulanması gereken ve yetkililerin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesinin elzem olduğu bir konudur. Evet bugün Karaman Valiliği bu oyunun sahnelenmesini yasaklamıştır, dediğim gibi tüm yurtta da bu sözde oyuncu müsveddelerine gereken cevap verilmelidir. Gereken cevaptan kastım da çok nettir, tüm piyasadan silinerek bir köşede kendi cenahlarınca kakara kikiri içerisinde kendilerini sözde oyuncu zannederek unutulmaya yüz tutmalarıdır.