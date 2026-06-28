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Dünya
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Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit!

Siyonist işgal rejiminin sözde İnovasyon Bakanı Gila Gamliel, televizyon programında Türkiye’yi hedef alarak "Sıra onlara da geliyor" şeklinde skandal bir tehditte bulundu.

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Foto - Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit!

Yemen'in ardından kuzeydeki tehlike dedikleri Türkiye'ye odaklanacaklarını küstahça itiraf eden Siyonist Bakan, bölgedeki kirli planlarını açıkça ortaya koydu.

#2
Foto - Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit!

İran rejiminin de yıkılacağını iddia eden Gamliel, Trump’ın F-35’leri Türkiye’ye teslim edeceği iddialarından duydukları büyük korkuyu dile getirdi.

#3
Foto - Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit!

Türkiye'nin yükselişinden duyulan Siyonist tedirginlik, işgal çetesinin Türkiye üzerindeki alçakça niyetlerini gözler önüne serdi.

#4
Foto - Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit!

Şımarık terörist şunları söyledi:

#5
Foto - Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit!

"Hiç şüphe yok ki İran'daki rejim eninde sonunda devrilecek. Bu kaçınılmaz bir durum. Şunu da eklemek istiyorum; etrafımızı çepeçevre sarmak isteyen Yemen'deki Husileri de geride bıraktığımızda, bu sefer de nüfuzunu artırmak isteyen yayılmacı bir Osmanlı devreye girecek. Türkiye'nin sınırlarının ötesine genişleme ve bölgeyi kendi vizyonuna göre yönetme hırslarıyla İsrail vatandaşları için gerçek bir gelecek tehdidi oluşturduğu şüphesiz. Biz her tehdide karşı hazırlıklı bulunuyoruz. Ve Türkiye gerçekten bizim için büyük bir tehdit cephesi olma yolunda ilerliyor."

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