Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit!
Siyonist işgal rejiminin sözde İnovasyon Bakanı Gila Gamliel, televizyon programında Türkiye’yi hedef alarak "Sıra onlara da geliyor" şeklinde skandal bir tehditte bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siyonist işgal rejiminin sözde İnovasyon Bakanı Gila Gamliel, televizyon programında Türkiye’yi hedef alarak "Sıra onlara da geliyor" şeklinde skandal bir tehditte bulundu.
Yemen'in ardından kuzeydeki tehlike dedikleri Türkiye'ye odaklanacaklarını küstahça itiraf eden Siyonist Bakan, bölgedeki kirli planlarını açıkça ortaya koydu.
İran rejiminin de yıkılacağını iddia eden Gamliel, Trump’ın F-35’leri Türkiye’ye teslim edeceği iddialarından duydukları büyük korkuyu dile getirdi.
Türkiye'nin yükselişinden duyulan Siyonist tedirginlik, işgal çetesinin Türkiye üzerindeki alçakça niyetlerini gözler önüne serdi.
Şımarık terörist şunları söyledi:
"Hiç şüphe yok ki İran'daki rejim eninde sonunda devrilecek. Bu kaçınılmaz bir durum. Şunu da eklemek istiyorum; etrafımızı çepeçevre sarmak isteyen Yemen'deki Husileri de geride bıraktığımızda, bu sefer de nüfuzunu artırmak isteyen yayılmacı bir Osmanlı devreye girecek. Türkiye'nin sınırlarının ötesine genişleme ve bölgeyi kendi vizyonuna göre yönetme hırslarıyla İsrail vatandaşları için gerçek bir gelecek tehdidi oluşturduğu şüphesiz. Biz her tehdide karşı hazırlıklı bulunuyoruz. Ve Türkiye gerçekten bizim için büyük bir tehdit cephesi olma yolunda ilerliyor."
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