Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit!

"Hiç şüphe yok ki İran'daki rejim eninde sonunda devrilecek. Bu kaçınılmaz bir durum. Şunu da eklemek istiyorum; etrafımızı çepeçevre sarmak isteyen Yemen'deki Husileri de geride bıraktığımızda, bu sefer de nüfuzunu artırmak isteyen yayılmacı bir Osmanlı devreye girecek. Türkiye'nin sınırlarının ötesine genişleme ve bölgeyi kendi vizyonuna göre yönetme hırslarıyla İsrail vatandaşları için gerçek bir gelecek tehdidi oluşturduğu şüphesiz. Biz her tehdide karşı hazırlıklı bulunuyoruz. Ve Türkiye gerçekten bizim için büyük bir tehdit cephesi olma yolunda ilerliyor."