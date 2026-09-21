Selma Savcı yazdı: PISA başarısının altında bir çapanoğlu aramak!..

Tam bu esnada müsaadenizle, sayın Bakanın sıcağı sıcağına Kırklareli'nde yaptığı açıklamalara yer vermek istiyorum... Ne diyor Sayın Bakan; "2015'ten itibaren gerek eğitim öğretim süreçlerinde yapılan yatırımlar, gerek eğitim öğretime ayırılan kaynağın 2002'den itibaren tüm bütçelerde birinci sırada yer alması, yeni derslikler, yeni okullar yapılması, okullarımızın teknolojik altyapıyla donatılması, yeni öğretmen atamalarının yapılması ve sistemdeki şu anda bizimle birlikte çalışan öğretmenlerimizin neredeyse yüzde 82'si atanmış olması gibi sebeplerle okullarımızdaki fiziki insan kaynağı ve teknolojik altyapıda yapılan gelişmeler 2015 sonrası uluslararası değerlendirme mekanizmalarında da kendisini göstermeye başladı. 2015'ten itibaren Türkiye'de bir yükseliş trendi başladı. 2024 yılında Türkiye çok ciddi bir başarı elde etmiştir. 2025 yılında uygulanan ve sonuçları 8 Eylül günü açıklanan PISA değerlendirmesinde de ki bu değerlendirmeye 38'i OECD üyesi olmak üzere 91 farklı ülke katılıyor. Bu değerlendirmede Türkiye değerlendirme yapılan her üç başlıkta da OECD ortalamasının üzerine çıktı ve her üç başlıkta da performansını artıran, tek OECD ülke konumuna yükseldi. Sadece bu da değil. Burada vatandaşlarımızın aklına şu geliyor; iyi okullar, dezavantajlı okullar, avantajlı okullar evet o OECD bunu da ölçüyor. Ülkelere not verirken dezavantajlı okullarla, avantajlı okullar, dezavantajlı öğrencilerle avantajlı öğrenciler arasındaki makasın açıklığını da ölçüyor. Türkiye'nin çok şükür bu konudaki notu da OECD üyesi ülkeler arasında her iki gruptaki öğrencileri de eşit seviyede yükselten tek OECD üyesi ülke oldu. Bu da bizim açımızdan, bizim insana, topluma ayrım gözetmeksizin fırsat eşitliği sunmak açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bakış açısını göstermesi açısından önemli bir veri" diye konuştu.