Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!
Küresel haydut ABD'nin kendisine itaat etmeyen ülkeleri dizginlemek için kullandığı en büyük silah ekonomidir. Peki ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler hangileri?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel haydut ABD'nin kendisine itaat etmeyen ülkeleri dizginlemek için kullandığı en büyük silah ekonomidir. Peki ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler hangileri?
ABD İLE TİCARETTE ÖNE ÇIKIYORLAR! Bazı ülkeler, ihracatlarının önemli bir bölümünü ABD pazarına gerçekleştiriyor. Bu nedenle ABD ekonomisindeki gelişmeler, söz konusu ülkelerin büyüme ve ticaret performansını doğrudan etkileyebiliyor.
BİRİ HARİÇ İLK DÖRTLE OYUNCAK GİBİ OYNUYOR! ABD ile ticaret yalnızca ürün alışverişiyle sınırlı kalmıyor. Teknoloji, enerji ve tarım gibi kritik sektörlerdeki ilişkiler de bu ülkeler için önem taşıyor. ABD pazarındaki değişiklikler, üretim ve ihracat süreçlerinde önemli sonuçlar doğurabiliyor. İŞTE ABD'YE EN ÇOK BAĞIMLI OLAN ÜLKELER!
20) BELÇİKA | 28,27 MİLYAR DOLAR
19) ENDONEZYA | 29,55 MİLYAR DOLAR
18) HOLLANDA | 35 MİLYAR DOLAR
17) SİNGAPUR | 43,55 MİLYAR DOLAR
16) BREZİLYA | 44,18 MİLYAR DOLAR
15) MALEZYA | 53,8 MİLYAR DOLAR
14) FRANSA | 61,4 MİLYAR DOLAR
13) İSVİÇRE | 64 MİLYAR DOLAR
12) TAYLAND | 66,01 MİLYAR DOLAR
11) BİRLEŞİK KRALLIK | 68,8 MİLYAR DOLAR
10) İTALYA | 78,4 MİLYAR DOLAR
9) HİNDİSTAN | 91,2 MİLYAR DOLAR
8) İRLANDA | 103,7 MİLYAR DOLAR
7) GÜNEY KORE | 135,4 MİLYAR DOLAR
6) VİETNAM | 142,4 MİLYAR DOLAR
5) JAPONYA | 152 MİLYAR DOLAR
4) ALMANYA | 163,3 MİLYAR DOLAR
3) KANADA | 421 MİLYAR DOLAR
2) ÇİN | 462 MİLYAR DOLAR Çin, ABD'nin pazarına, dolarına ve ileri teknolojisine ihtiyaç duyarken; ABD de enflasyonu düşük tutan ucuz Çin üretimine, nadir toprak elementleri gibi kritik tedarik zincirlerine ve kendi devlet borcunu finanse eden Çin'in tahvil alımlarına bağımlıdır. Biri yara aldığında diğeri de doğrudan etkilenir. Bu nedenle Çin'in listede ikinci sırada yer alması diğer ülkelere göre farklı bir durum taşımaktadır.
1) MEKSİKA | 509,9 MİLYAR DOLAR/ derleyen: haber7
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