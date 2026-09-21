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Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

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Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

Küresel haydut ABD'nin kendisine itaat etmeyen ülkeleri dizginlemek için kullandığı en büyük silah ekonomidir. Peki ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler hangileri?

#1
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

ABD İLE TİCARETTE ÖNE ÇIKIYORLAR! Bazı ülkeler, ihracatlarının önemli bir bölümünü ABD pazarına gerçekleştiriyor. Bu nedenle ABD ekonomisindeki gelişmeler, söz konusu ülkelerin büyüme ve ticaret performansını doğrudan etkileyebiliyor.

#2
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

BİRİ HARİÇ İLK DÖRTLE OYUNCAK GİBİ OYNUYOR! ABD ile ticaret yalnızca ürün alışverişiyle sınırlı kalmıyor. Teknoloji, enerji ve tarım gibi kritik sektörlerdeki ilişkiler de bu ülkeler için önem taşıyor. ABD pazarındaki değişiklikler, üretim ve ihracat süreçlerinde önemli sonuçlar doğurabiliyor. İŞTE ABD'YE EN ÇOK BAĞIMLI OLAN ÜLKELER!

#3
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

20) BELÇİKA | 28,27 MİLYAR DOLAR

#4
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

19) ENDONEZYA | 29,55 MİLYAR DOLAR

#5
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

18) HOLLANDA | 35 MİLYAR DOLAR

#6
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

17) SİNGAPUR | 43,55 MİLYAR DOLAR

#7
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

16) BREZİLYA | 44,18 MİLYAR DOLAR

#8
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

15) MALEZYA | 53,8 MİLYAR DOLAR

#9
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

14) FRANSA | 61,4 MİLYAR DOLAR

#10
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

13) İSVİÇRE | 64 MİLYAR DOLAR

#11
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

12) TAYLAND | 66,01 MİLYAR DOLAR

#12
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

11) BİRLEŞİK KRALLIK | 68,8 MİLYAR DOLAR

#13
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

10) İTALYA | 78,4 MİLYAR DOLAR

#14
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

9) HİNDİSTAN | 91,2 MİLYAR DOLAR

#15
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

8) İRLANDA | 103,7 MİLYAR DOLAR

#16
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

7) GÜNEY KORE | 135,4 MİLYAR DOLAR

#17
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

6) VİETNAM | 142,4 MİLYAR DOLAR

#18
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

5) JAPONYA | 152 MİLYAR DOLAR

#19
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

4) ALMANYA | 163,3 MİLYAR DOLAR

#20
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

3) KANADA | 421 MİLYAR DOLAR

#21
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

2) ÇİN | 462 MİLYAR DOLAR Çin, ABD'nin pazarına, dolarına ve ileri teknolojisine ihtiyaç duyarken; ABD de enflasyonu düşük tutan ucuz Çin üretimine, nadir toprak elementleri gibi kritik tedarik zincirlerine ve kendi devlet borcunu finanse eden Çin'in tahvil alımlarına bağımlıdır. Biri yara aldığında diğeri de doğrudan etkilenir. Bu nedenle Çin'in listede ikinci sırada yer alması diğer ülkelere göre farklı bir durum taşımaktadır.

#22
Foto - Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

1) MEKSİKA | 509,9 MİLYAR DOLAR/ derleyen: haber7

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