Hepsini avucunda oynatıyor: İşte ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler!

2) ÇİN | 462 MİLYAR DOLAR Çin, ABD'nin pazarına, dolarına ve ileri teknolojisine ihtiyaç duyarken; ABD de enflasyonu düşük tutan ucuz Çin üretimine, nadir toprak elementleri gibi kritik tedarik zincirlerine ve kendi devlet borcunu finanse eden Çin'in tahvil alımlarına bağımlıdır. Biri yara aldığında diğeri de doğrudan etkilenir. Bu nedenle Çin'in listede ikinci sırada yer alması diğer ülkelere göre farklı bir durum taşımaktadır.