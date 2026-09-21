İsmail Kartal ilk kellesini alıyor: Fenerbahçe'de ilk isim belli oldu!
Fenerbahçe'de istediği şansları bulamayan Dorgeles Nene'nin devre arasında satılması bekleniyor. Oyuncu da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor.
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Fenerbahçe'de istediği şansları bulamayan Dorgeles Nene'nin devre arasında satılması bekleniyor. Oyuncu da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor.
Dorgeles Nene 21 Mayıs'ta fıtık ameliyatı geçirmişti. Sonrasında problemi kalmadı. Ancak bu sezonki süreleri şöyle:
Gençlerbirliği: Kadroda ama oynamadı Konyaspor: 36 dakika Samsunspor: 12 dakika Beşiktaş: 22 dakika Gaziantep FK: Kadroda ama oynamadı Eyüpspor: Kadroda ama oynamadı
Malili kanat oyuncusunun durumu Avrupa'da da pek farklı değildi. Gornik Zabrze ve Sturm Graz eşleşmeleri öncesinde oynama izni yoktu. Lyon sınavlarında ise listeye dahil edildi ancak sahaya pek çıkmadı:
Lyon (1-1): 17 dakika Lyon: (2-1): 14 dakika Genç futbolcu, kısıtlı sürelerde skor katkısı veremedi.
Yaz transfer döneminde bazı Rus kulüpleri 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenmişti. Ancak beklenen teklifler gelmedi. Devre arasında bu kez ayrılığın yaşanması bekleniyor. Çünkü Nene'nin de şans beklemekten sıkıldığı iddia edildi. Fenerbahçe onun için 2025 yazında Salzburg'a 18 milyon euro bonservis bedeli ödemişti (bonuslarla 22 milyona çıkabiliyor).
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