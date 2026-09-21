İsmail Kartal ilk kellesini alıyor: Fenerbahçe'de ilk isim belli oldu!

Yaz transfer döneminde bazı Rus kulüpleri 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenmişti. Ancak beklenen teklifler gelmedi. Devre arasında bu kez ayrılığın yaşanması bekleniyor. Çünkü Nene'nin de şans beklemekten sıkıldığı iddia edildi. Fenerbahçe onun için 2025 yazında Salzburg'a 18 milyon euro bonservis bedeli ödemişti (bonuslarla 22 milyona çıkabiliyor).