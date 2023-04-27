Selçuk Bayraktar yine göz kamaştırıyor! ﻿Resmen imzalar atıldı: Baykar, kardeş ülke ile üretecek! İyi niyet protokolü...

Türk savunma sanayiinin öncüsü Baykar, kardeş ülke Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı ile ortak insansız hava aracı sistemleri üretimi yapabilmesi için düzenlenen iyi niyet protokolüne imza attı. Törene Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov da iştirak etti. Törende konuşan Bayraktar, bugün tek millet, iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'la Türkiye arasında insansız hava aracı teknolojisinde çok sıkı ve güçlü bir iş birliği olduğuna dikkati çekerek, "Biz bu iş birliğini daha ileriye taşımak için bugün burada Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcımız Aqil Qurbanov ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanımız Ramiz Paşamızla birlikte ortak bir iyi niyet protokolüne imza attık hep birlikte, hedefimiz ülkelerimiz arasında bu güçlü iş birliğini daha da ileriye taşımak." dedi.