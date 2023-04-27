2023-04-27 20:13:04 Selçuk Bayraktar yine göz kamaştırıyor! Resmen imzalar atıldı: Baykar, kardeş ülke ile üretecek! İyi niyet protokolü...
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov, Baykar ile Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ortak insansız hava aracı sistemleri üretimi yapabilmesi için iyi niyet protokolüne imza attı. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bu adımla dünyayı yine çılgına çevirmesi bekleniyor.