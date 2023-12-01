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Teknoloji-Bilişim
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Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

2023-12-01 19:39:32
Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Bayraktar İHA/SİHA'nın mimarı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB3'ün bir testi daha geçtiğini duyurdu.

#1
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 10. uçuş testini de başarıyla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

#2
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

TEKNOFEST'te ortaya çıktı

#3
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi.

#4
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.

#5
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi.

#6
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle yapılan törenlerde de TCG Anadolu’nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan Bayraktar TB3 ve KIZILELMA’yı yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.

#7
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

#8
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

#9
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

#10
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

#11
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

#12
Foto - Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu!

Bayraktar TB2 SİHA için 32 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 8 ülke ile olmak üzere toplam 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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