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Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

2024-06-02 07:18:52
Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA), TCG Anadolu Gemisi'ndeki piste benzer şartlarda denediği ilk "rampa kalkış testini" başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB3'ün 46. test uçuşuna dair görüntüleri paylaştı. Bayraktar, paylaşımına "Adım adım TCG-ANADOLU'ya, Oradan da eşsiz maviliklere..." notunu düştü.

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#1
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023'te yapan Bayraktar TB3, ilk kez denediği rampa kalkış testini başarıyla gerçekleştirdi.

#2
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

İLK KEZ RAMPADAN HAVALANDI Bayraktar TB3 SİHA, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde gerçekleştirilen testte ilk kez rampadan havalandı. Keşan'da Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor.

#3
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

GEMİYE ÇIKMADAN ÖNCEKİ AŞAMA BAŞLADI İlk rampa kalkış testinde 4 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3 SİHA, tüm kalkışları başarıyla gerçekleştirdi. Böylece test kampanyasında gemiye çıkmadan önceki aşama başlamış oldu.

#4
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

"ADIM ADIM TCG ANADOLU'YA..." Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, rampa kalkış testini başarıyla gerçekleştirdiğini ifade etti. Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Adım adım TCG-ANADOLU'ya, Oradan da eşsiz maviliklere... BayraktarTB3 46. Test Uçuşu | 46th Flight Test Rampa Kalkış Testi | Ski-Jump Test"

#5
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

RAMPA TESTLERİ SÜRECEK Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifada performans ve sistem tanımlama testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, 22 Mayıs'ta Bayraktar AKINCI TİHA'nın kolunda Tekirdağ Çorlu'dan havalandı. İki platform ilk kez gerçekleştirdiği kol uçuşu ile Keşan'a yol aldı ve Bayraktar TB3'ün Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikali gerçekleştirildi. Bayraktar TB3 SİHA, bundan sonraki test faaliyetlerine bir süre Keşan'da özel olarak hazırlanmış rampalı pistte devam edecek.

#6
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

TOPLAM UÇUŞ 395 SAATE ULAŞTI Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 395 saat 43 dakika havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol kat etmişti. Bayraktar TB3 SİHA, 26 Martta ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

#7
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2024'TE Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

#8
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

İHRACAT ŞAMPİYONU Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

#9
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te birini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i yurt dışı satışlardan oluşuyor. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 9 ülke ile olmak üzere toplamda 34 farklı ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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Yorumlar

Ahmet Uçar

Allah cc senden ve sana emek veren herkesten ebedî razı olsun kardeşim
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