2024-06-02 07:18:52 Selçuk Bayraktar paylaştı! Türk havacılık tarihinin altın çağı
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA), TCG Anadolu Gemisi'ndeki piste benzer şartlarda denediği ilk "rampa kalkış testini" başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB3'ün 46. test uçuşuna dair görüntüleri paylaştı. Bayraktar, paylaşımına "Adım adım TCG-ANADOLU'ya, Oradan da eşsiz maviliklere..." notunu düştü.