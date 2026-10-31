Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

Kendi çalışma hayatında da dürüstlük ve öz saygı ilkelerini korumaya önem verdiğini anlatan Bayraktar, teknolojik gelişmelerde geleceği okuyabilmenin ve henüz ortaya çıkmamış ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmenin önemini dile getirdi. Geçmişteki ve mevcut rekabet koşullarının ötesine bakarak hareket etmeye çalıştığını belirten Bayraktar, yalnızca bugünün şartlarında öne çıkmanın yeterli olmadığını ifade etti. Bayraktar, bu yaklaşımını şu sözlerle anlattı: "Bugünün yarışına değil de yarının yarışına, bugün bitmiş veya kurgulanan bir yarışa değil de yarının yarışı ne olur, bunu öngörerek çalışmaya gayret ettim. Bugünün yarışında en ileride olmaya da gayret ettim ama bu da çok önemli değildi. Asıl olan maksadın, amacın kendisiydi, niyetin kendisiydi." Kendi yolculuğunda da doğru bildiği ilkelerden ayrılmamaya gayret ettiğini söyleyen Bayraktar, çalışmalarının sonunda öz saygısını kaybetmeden, başı dik bir şekilde ilerleyebilmenin kendisi için önemli olduğunu kaydetti.