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Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

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Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı açıklamada çarpıcı tespitlerde bulundu. Bayraktar, "Sizler gibi dişiyle tırnağıyla, fikir çilesiyle dirsek çürüterek bir yerlere gelmeye çalışan insanların, insanları şifaya kavuşturabilmek için yaptığı çalışmalar bir tarafta, bir taraftan da böyle hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye, varlık sahibi olmaya çalışan insanları görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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#1
Foto - Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

Selçuk Bayraktar, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı konuşmada bilimsel üretimin insanlık açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek genç araştırmacılara önemli mesajlar verdi. Başarının yalnızca unvan, ödül ve makamlarla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bayraktar, bilimsel çalışmaların temelinde doğru niyetin, emeğin ve ahlaki ilkelerin bulunması gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle gerçekleştirilen kurultaya katılan Bayraktar, uluslararası alanda önemli çalışmalara imza atmış bilim insanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle genç araştırmacılarla buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

#3
Foto - Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

Bilim ve teknolojideki gelişmelere de değinen Bayraktar, genetik ve sinirbilim alanlarında yürütülen araştırmaların gelecekte insan sağlığına önemli katkılar sunacağını belirtti. COVID-19 salgını döneminde Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşının milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu hatırlatan Bayraktar, bilimsel çalışmaların artık kişiye özel ilaç ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine doğru ilerlediğine işaret etti.

#4
Foto - Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

Gençlere kariyer ve bilimsel araştırma süreçleri konusunda tavsiyelerde bulunan Bayraktar, belirli bir alanda dünyanın en iyisi olma düşüncesinin tek başına bir hedef olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

#5
Foto - Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

Başarının hangi alanda çalışıldığından çok, çalışmanın hangi yöntem ve değerlerle gerçekleştirildiğiyle ilgili olduğunu belirten Bayraktar, gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en iyisi olayım diye çalışmanıza gerek yok. Bu çok önemli de değil. Hakikaten bu da çok muğlak bir kavram. Asıl olan içinizdeki niyet ve gayret. Hangi alanda çalıştığınızdan ziyade, bunu nasıl yaptığınız, hangi ahlak ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştirdiğiniz daha önemli."

#6
Foto - Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

Bilimsel başarıya ulaşmak için yıllarca emek veren araştırmacıların çabasına dikkat çeken Bayraktar, alın teri ve fikir üretimiyle ilerleyen insanların yanında kolay ve etik dışı yollarla kazanç ya da statü elde etmeye çalışanların da bulunduğunu ifade etti. İnsanların sahip olduğu makamların, kazandıkları ödüllerin veya toplum tarafından verilen unvanların kalıcı başarıyı tek başına tanımlamadığını belirten Bayraktar, önemli olanın insanlığa hangi amaçla hizmet edildiği ve bu süreçte hangi değerlerden ödün verilmediği olduğunu vurguladı.

#7
Foto - Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

Kendi çalışma hayatında da dürüstlük ve öz saygı ilkelerini korumaya önem verdiğini anlatan Bayraktar, teknolojik gelişmelerde geleceği okuyabilmenin ve henüz ortaya çıkmamış ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmenin önemini dile getirdi. Geçmişteki ve mevcut rekabet koşullarının ötesine bakarak hareket etmeye çalıştığını belirten Bayraktar, yalnızca bugünün şartlarında öne çıkmanın yeterli olmadığını ifade etti. Bayraktar, bu yaklaşımını şu sözlerle anlattı: "Bugünün yarışına değil de yarının yarışına, bugün bitmiş veya kurgulanan bir yarışa değil de yarının yarışı ne olur, bunu öngörerek çalışmaya gayret ettim. Bugünün yarışında en ileride olmaya da gayret ettim ama bu da çok önemli değildi. Asıl olan maksadın, amacın kendisiydi, niyetin kendisiydi." Kendi yolculuğunda da doğru bildiği ilkelerden ayrılmamaya gayret ettiğini söyleyen Bayraktar, çalışmalarının sonunda öz saygısını kaybetmeden, başı dik bir şekilde ilerleyebilmenin kendisi için önemli olduğunu kaydetti.

#8
Foto - Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz

Konuşmasının sonunda genç araştırmacılara hedeflerini büyük tutmaları, çalışmalarında azami gayret göstermeleri ve dürüstlükten taviz vermemeleri yönünde çağrıda bulunan Bayraktar, başarının yalnızca bireysel çabayla değil, sahip olunan inanç ve değerlerle de şekillendiğini belirtti. Bayraktar, gençlere yönelik mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bir kardeşiniz olarak, bir ağabeyiniz olarak hedeflerinizi yüksek tutun. Azami gayreti gösterin ve dosdoğru düsturdan asla ayrılmayın. Ben inanıyorum ki inancınız, gayretiniz ve bunu gören Yüce Mevla yardımcınız olacaktır." Bayraktar'ın konuşması, bilimsel başarıyı yalnızca teknik yeterlilik ve akademik kazanımlarla değil; etik değerler, toplumsal fayda, emek ve gelecek vizyonuyla birlikte ele alan mesajlarıyla öne çıktı.

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Yorumlar

Mete Kuzgun

Lafi Akp'lilere soyluyor. Fon hirsizlarini soyluyor. Goz yumanlari soyluyor.
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