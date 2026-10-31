Selçuk Bayraktar: Hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye çalışan insanları görüyoruz
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı açıklamada çarpıcı tespitlerde bulundu. Bayraktar, "Sizler gibi dişiyle tırnağıyla, fikir çilesiyle dirsek çürüterek bir yerlere gelmeye çalışan insanların, insanları şifaya kavuşturabilmek için yaptığı çalışmalar bir tarafta, bir taraftan da böyle hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye, varlık sahibi olmaya çalışan insanları görüyoruz." ifadelerini kullandı.