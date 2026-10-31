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Savaşın fitilini ateşleyecek açıklama!

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Savaşın fitilini ateşleyecek açıklama!

Ukrayna'dan gelen sıcak açıklamada "Rusya'da roket ve füzeler için katı yakıt üreten fabrikaya saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

#1
Foto - Savaşın fitilini ateşleyecek açıklama!

Ukrayna Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik gerçekleştirilen son saldırılar hakkında bilgi paylaşıldı.

#2
Foto - Savaşın fitilini ateşleyecek açıklama!

Açıklamada, Rostov bölgesindeki "Kamenskiy Fabrikası" adlı "Rus askeri-sanayi kompleksine" saldırı düzenlendiği belirtildi.

#3
Foto - Savaşın fitilini ateşleyecek açıklama!

İnsansız hava araçları (İHA) ve Ukrayna'nın ürettiği "Neptun" tipi füzeler kullanılarak gece yapılan saldırı sonucu tesiste hasar meydana geldiği iddia edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

#4
Foto - Savaşın fitilini ateşleyecek açıklama!

"Bir depo dolusu ürünün alev aldığı doğrulandı. 4 üretim atölyesi de hasar gördü. Kamenskiy Fabrikası, Uragan, Smerç ve Tornado-S tipi MLRS (çok namlulu roketatar sistemi) mühimmatının yanı sıra bir dizi füze sistemi ve uçak silahı için katı roket yakıtı üretiyor."

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