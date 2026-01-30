“Selamünaleyküm” diye başladı, Filistin’le ilgili sözleri olay oldu! Helal sana Guardiola

  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'da düzenlenen Filistin yardım etkinliğinde duygusal bir konuşma yaptı. Filistin'deki insani dramı gündeme getiren Guardiola, dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı. 'Onları yalnız ve terk edilmiş bıraktık' ifadelerini kullanan Guardiola, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Daha önce de farklı platformlarda Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çeken Guardiola'nın bu sözleri, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

#1
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup ederek ilk 8'e kalınan maçın ardından Barcelona'ya gitti. İspanyol teknik adam, Filistin için düzenlenen yardım etkinliğine katılarak duygusal bir konuşma yaptı.

#2
Birçok ünlü ismin yer aldığı etkinlikte konuşan Guardiola, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Deneyimli teknik adam konuşmasına "İyi geceler, Selamün aleyküm" diyerek başladı ve televizyonlarda izlediği bir görüntünün kendisini derinden etkilediğini anlattı.

#3
Guardiola, enkaz altında kalan annesini arayan bir çocuğun görüntüsünü hatırlatarak, "Annesinin enkazın altında kaldığını bilmiyordu. Hep şunu düşünüyorum: Acaba onlar ne hissediyor, ne düşünüyor? Onları yalnız ve terk edilmiş bıraktığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

#4
İspanyol teknik adam, Filistinli çocukların dünyaya seslendiğini düşündüğünü belirterek, "Sanki hep 'Neredesiniz? Gelin bize yardım edin' dediklerini hissediyorum. Ve şimdiye kadar bunu yapmadık" sözleriyle uluslararası topluma çağrıda bulundu.

#5
Pep Guardiola, daha önce de farklı platformlarda Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmişti. Yoğun maç temposuna rağmen yardım etkinliğine katılan Guardiola'nın bu sözleri salondaki katılımcıları duygulandırdı.

