“Selamünaleyküm” diye başladı, Filistin’le ilgili sözleri olay oldu! Helal sana Guardiola

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'da düzenlenen Filistin yardım etkinliğinde duygusal bir konuşma yaptı. Filistin'deki insani dramı gündeme getiren Guardiola, dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı. 'Onları yalnız ve terk edilmiş bıraktık' ifadelerini kullanan Guardiola, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Daha önce de farklı platformlarda Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çeken Guardiola'nın bu sözleri, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.