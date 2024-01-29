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Doğa
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Şelale ve dereler buz tuttu... Harika görüntüler

2024-01-29 09:17:32
Şelale ve dereler buz tuttu... Harika görüntüler

Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da dereler buz tuttu.

#1
Foto - Şelale ve dereler buz tuttu... Harika görüntüler

Geceleri hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Erzincan kent merkezinde, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

#2
Foto - Şelale ve dereler buz tuttu... Harika görüntüler

Soğuk nedeniyle kentte dereler, baraj gölleri ve şelaleler buz tuttu; uzunca buz sarkıtları oluştu.

#3
Foto - Şelale ve dereler buz tuttu... Harika görüntüler

Buzla kaplanan dereler vatandaşlara seyirlik manzara oluşturdu.

#4
Foto - Şelale ve dereler buz tuttu... Harika görüntüler

Fotoğraf tutkunları bu manzaraları çekmek için deklanşöre bastı.

#5
Foto - Şelale ve dereler buz tuttu... Harika görüntüler

Erzincan merkez Işıkpınar Mahallesi'nden geçen Vasgirt Deresi buz tutan haliyle fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi. Buz tutan dere İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından da dronla görüntülendi.

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