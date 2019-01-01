Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Sel afetinden sonra Yalpankaya Köyü/Sakarya

  • Sel afetinden sonra Yalpankaya Köyü/Sakarya

Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

Son Eklenen Haberler

Uyuşturucu komasına giren 2 kişi hastaneye kaldırıldı
  1. Uyuşturucu komasına giren 2 kişi..
  2. Toroslar Belediyesi Halk Günü..
  3. Vali Deniz vatandaşın akşam keyfine..
  4. Çin’de kömür gazlaştırma tesisinde..
  5. Adana Ticaret Borsası
  6. "Ekiplerimiz elektrik şebekesini ayağa..
  7. GÜNCELLEME - Kayseri'de evlilik..
  8. Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki terör..
  9. Çin'de gaz fabrikasında patlama
  10. Güneydoğu'da 400 köyde toplulaştırma..
  11. Yemen'de BAE destekli güçlerden 5..
  12. Güneydoğu’da 400 köyde toplulaştırma..
  13. Yaşlıların durumu Ordu’da tartışılıyor
  14. IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI..
  15. Uçurumda köpek kurtarma operasyonu
  16. Toroslar Kent Konseyi Genel Kurulu..
  17. Hizmet bahane para şahane! CHP’li isim..
  18. Çin'de 5,6 şiddetinde korkutan deprem
  19. Başkan Altay: “İnsanımızın yaşadığı..
  20. Su kanalına düşen ineği itfaiye..
  21. OSB İdari binasına giren yılan etkisiz..
  22. Büyükşehir personelinin motivasyon..
  23. 5 yıllık strateji planlamasına..
  24. Aytaç Kara, Kasımpaşa’da
  25. Aliağa’daki TOKİ kurasında sevinç..
  26. Süper Lig yeni sezon ne zaman..
  27. Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit
  28. Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye
  29. Siirt’te maddi hasarlı trafik kazası
  30. Pençe-2 Harekatında bir asker şehit..