Başkan Erdoğan’dan 'Sıfır Atık Forumu' Değerlendirmesi: Tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı

Yerel yönetimlerden özel sektöre, uluslararası kuruluşlardan akademik çevrelere kadar geniş bir paydaş kitlesinin katkısıyla hazırlanan öneriler, çevre politikalarının yerelden küresele uzanan yeni yol haritalarına dönüştürülmesi açısından önemli bir zemin oluşturdu. Sıfır Atık Hareketi, Sıfır Atık Forumu ile birlikte bir kez daha küresel çevre diplomasisinin merkezinde yer aldı. İstanbul’dan dünyaya verilen bu güçlü mesaj; daha yaşanabilir bir gelecek, daha verimli kaynak kullanımı ve daha adil bir çevresel dönüşüm için uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Sıfır Atık Vakfı, forumda ortaya çıkan ortak iradenin ve geliştirilen çözüm önerilerinin başta COP31 olmak üzere uluslararası iklim süreçlerine somut katkılar sunacağına inanırken, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyüyen küresel sıfır atık hareketini daha da ileri taşımak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.