Başkan Erdoğan’dan 'Sıfır Atık Forumu' Değerlendirmesi: Tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayeleriyle Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık Forumu’na dikkat çekerek, "Geçen hafta sonu İstanbulumuz çevre diplomasisi alanında çok tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı" dedi.