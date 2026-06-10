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Başkan Erdoğan’dan 'Sıfır Atık Forumu' Değerlendirmesi: Tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı
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Başkan Erdoğan’dan 'Sıfır Atık Forumu' Değerlendirmesi: Tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayeleriyle Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık Forumu’na dikkat çekerek, "Geçen hafta sonu İstanbulumuz çevre diplomasisi alanında çok tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı" dedi.

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Foto - Başkan Erdoğan’dan 'Sıfır Atık Forumu' Değerlendirmesi: Tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki konuşmasında Sıfır Atık Vakfı tarafından, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu’nun küresel ölçekte önemli bir buluşmaya dönüştüğünü ifade etti.

#2
Foto - Başkan Erdoğan’dan 'Sıfır Atık Forumu' Değerlendirmesi: Tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı

Forumun ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen hafta sonu İstanbulumuz çevre diplomasisi alanında çok tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Sıfır Atık Forumu, 183 ülkeden 120’yi aşkın bakanın, 200’ün üzerinde belediye başkanının ve 5 binden fazla katılımcının iştiraki ile ülkemizin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. 2026 yılın inşallah Türkiye’nin uluslararası itibarı ve görünürlüğünün doruğa çıktığı bir sene olacak. 9-20 Kasım tarihleri arasında ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları’nın 31.’sini Antalya’da düzenleyeceğiz. 197 farklı ülkeden, 100 bin katılımcıyla COP31’in tarihin en büyük çevre zirvesi olarak kayıtlara geçtiğini göreceğiz.

#3
Foto - Başkan Erdoğan’dan 'Sıfır Atık Forumu' Değerlendirmesi: Tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda “Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi” temasıyla gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu, çevre ve iklim alanında dünyanın önde gelen karar vericilerini, uluslararası kuruluş temsilcilerini, yerel yönetimleri, akademisyenleri, gençlik liderlerini ve sivil toplum kuruluşlarını aynı platformda buluşturdu.

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Foto - Başkan Erdoğan’dan 'Sıfır Atık Forumu' Değerlendirmesi: Tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı

Türkiye’de başlayan ve kısa sürede Birleşmiş Milletler nezdinde karşılık bulan Sıfır Atık Hareketi, bugün kaynak verimliliği, sürdürülebilir tüketim ve üretim, döngüsel ekonomi ve iklim eylemi alanlarında uluslararası iş birliklerine yön veren güçlü bir küresel platforma dönüşmüş durumda. Forum kapsamında gerçekleştirilen üst düzey oturumlarda; şehirlerin sıfır atık dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen Küresel Sıfır Atık Bölgeleri Girişimi tanıtılırken, COP31 sürecine katkı sağlayacak yeni iş birliği mekanizmaları da ele alındı.

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Foto - Başkan Erdoğan’dan 'Sıfır Atık Forumu' Değerlendirmesi: Tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı

Yerel yönetimlerden özel sektöre, uluslararası kuruluşlardan akademik çevrelere kadar geniş bir paydaş kitlesinin katkısıyla hazırlanan öneriler, çevre politikalarının yerelden küresele uzanan yeni yol haritalarına dönüştürülmesi açısından önemli bir zemin oluşturdu. Sıfır Atık Hareketi, Sıfır Atık Forumu ile birlikte bir kez daha küresel çevre diplomasisinin merkezinde yer aldı. İstanbul’dan dünyaya verilen bu güçlü mesaj; daha yaşanabilir bir gelecek, daha verimli kaynak kullanımı ve daha adil bir çevresel dönüşüm için uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Sıfır Atık Vakfı, forumda ortaya çıkan ortak iradenin ve geliştirilen çözüm önerilerinin başta COP31 olmak üzere uluslararası iklim süreçlerine somut katkılar sunacağına inanırken, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyüyen küresel sıfır atık hareketini daha da ileri taşımak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

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