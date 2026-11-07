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Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

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Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

Seküler kesimlerin algı çalışmaları, magazin dünyasının pazarladığı hayal dünyası ve maneviyattan uzak yetişme tarzı gençleri büyük bir uçurumun kenarına itiyor. Sosyal medyanın da etkisiyle hızla büyüyen tehlikeye dikkat çeken İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hocaoğlu, “Omuz genişletmek, ayak daraltmak gibi süper estetik beklentilerle tarafımıza başvuran hastalar var. Çocuklar annelerden yaz tatili, karne hediyesi olarak dudak dolgusu isteyeme başladılar” uyarısında bulundu.

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Foto - Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

Sosyal medyada hızla yayılan dijital güzellik algısı, estetik cerrahide alışılmışın dışında talepleri de beraberinde getirdi. Gençler, karne hediyesi olarak artık estetik operasyorlar yaptırılması talebinde bulunuyorlar.

#2
Foto - Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

Son yıllarda tüm dünyada estetik uygulamalara olan yoğun talep sıklıkla gündeme gelirken İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hocaoğlu gelinen noktaya "Dijital illüzyonlara kapılmış insanlar da başvuruyor. Omuz genişletmek, ayak daraltmak gibi süper estetik beklentilerle tarafımıza başvuran hastalar var. Bir baba, doktor, plastik cerrahi hocası olarak gerçekten son zamanlarda kafamı kurcalayan bir mevzuyu paylaşmak isterim. Cerrahi beklentilerinin yaş sınırı o kadar düştü ki bazen çocuklar annelerden yaz tatili, karne hediyesi olarak dudak dolgusu isteyeme başladılar. Bu tarz ürkütücü taleplerle geliyorlar" diyerek dikkat çekti.

#3
Foto - Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

Son yıllarda tüm dünyada estetik uygulamalara olan talep sıklıkla gündeme gelirken uzmanlar, sosyal medya platformlarındaki filtreler, çeşitli uygulamalar vs. kullanımlarıyla adeta kusursuz görünüm sunan dijital içeriklerin kişilerin taleplerinde de değişiklikler getirdiğini söyledi. VM Medical Park Florya Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hocaoğlu da başvurulara ilişkin konuştu. Prof. Dr. Çil ve Doç. Dr. Hocaoğlu bazı kişilerin dijital ortamlarda karşılaştıkları görseller sonrası omuz genişletme, ayak küçültme gibi taleplerle kendilerine gelebildiğini belirtti. Her cerrahi işlemin riskleri de beraberinde getirdiğini aktaran uzmanlar, işlemlerin ehil ellerde yapılmasının hayati olduğuna dikkat çekti. Estetik işlem taleplerinde yaşın düştüğünü aktaran Hocaoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

"Hiç beklenmedik taleplerle gelen hastalarımız olmaya başladı" Başvurularla ilgili konuşan Prof. Dr. Yakup Çil, "Estetik işlemler sosyal medyanın da etkisiyle çok fazla yaygınlaşmaya, son dönemde hiç beklenmedik taleplerle gelen hastalarımız olmaya başladı. Ayaklarını küçülttürmek isteyen hastalar, ‘Ayakkabı, ayağım küçük olursa daha güzel, şık duracak’ deyip gelen hastalar karşımıza çıkmaya başladı. Bayanlar ‘Omzum daha dar olsun, giydiğim kıyafetler daha şık dursun’ diye daralttırmak isterken erkekler de omuzları daha geniş dursun diye ameliyat olmak istiyor. Bu ameliyatlar sosyal medyada gözüktüğü kadar basit değil. Doğumsal bir anomalisi varsa böyle ameliyatlar yapılabilir" dedi.

#5
Foto - Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

"Daha atletik gözükmek istiyorum, omzumu genişletebilir misiniz?’ Sözlerini sürdüren Çil, "Her ameliyatın kendine özgü komplikasyonları vardır. Erkekler ‘Hocam biraz daha atletik gözükmek istiyorum, spor yapıyorum ama omuzlarım hiçbir zaman o kadar geniş olmayacak, omzumu genişletebilir misiniz?’ diyor. Bazı doğumsal anomalilerde eller ve ayaklarda büyüklük meydana gelebiliyor. Ona uygun cerrahi işlemlerimiz var tabi ki" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

"20-30 yaş grubu bu ameliyatlar için talepkar" ‘Estetik işlemlerin sınırını bilmek gerek’ diyerek sözlerine devam eden Çil, "Sosyal medyanın etkisi çok büyük, bütün dünyada hepimiz görüyoruz. Gereksiz cerrahi işlemlerden kaçınmakta fayda var. Sosyal medyayı çok fazla kullanan 20-30 yaş grubu, bu tarz ameliyatlar için çok fazla talepkar oluyor. Omuz genişletme için erkeklerde 20-30 yaş çok fazla talepkar oluyor. Hepimizin vücut yapısı bir değil, oranlar farklı, gerekli olan bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bazen bana kızıyorlar, kendi yakınlarımdan bile tepki aldığım oluyor" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

"Omuz genişletmek, ayak daraltmak gibi beklentilerle başvuran hastalar var" ‘İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Polikliniğimiz çok yoğun bir poliklinik’ diyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Hocaoğlu, "Plastik, rekonstrüktif, estetik cerrahi o kadar geniş bir yelpazeye sahip ki gerçekten başvurular da bunlarla ilişkili olarak çok geniş şekilde karşımıza gelebiliyor. Dijital illüzyonlara, fikirlere kapılmış insanlar da başvurmakta. Omuz genişletmek, ayak daraltmak gibi birazcık daha süper estetik diyelim, beklentilerle tarafımıza başvuran hastalar var. Ayağı, Sindirellanın ayağı gibi ince ve narin hale getirmek, öyle görünmesini sağlamak için tarak kemiklerinden kemikler çıkarılabilir, daha ince ve küçük hale getirebiliriz ama bir aksamını bozmak, bir kolonunu eksiltmek tıpkı inşaatta ki bir kolonu kesmek gibi" diye konuştu.

#8
Foto - Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

"Talepleri dinlerken psikolojik durumlarını da değerlendirmekteyiz" Talepler karşısında birçok açıdan değerlendirme yaptıklarına dikkat çeken Hocaoğlu, "Bir yandan hastaların taleplerini dinlerken bir yandan da psikolojik durumlarını da gerçekten değerlendirmekteyiz. Patolojik bir durum sezinlediğimiz zaman onlardan ilk önce bir psikiyatri konsültasyonu da istemekteyiz. Böyle durumlarda, uç işlem taleplerinde mutlaka bu tarz değerlendirmelerimiz de olacaktır" dedi. "15 saniyelik öncesi ve sonrası görüntülerine aldanmayın" "Hasta gerçekten beğendiği bir görüntüyle karşımıza gelebilir" diyen ve işlemlerin sağlık profesyonelleri tarafından yapılması gerekliliğine dikkat çeken Hocaoğlu, "Sosyal medyada popülerize edilmiş sanal bir görüntü de olabilir, bütün tıbbi olgularda hesap yaparak ilerliyoruz. Bilimsel olarak gerçekleri anlatıyoruz. İşlemlerin aslında sosyal medyada gösterildiği gibi 15 saniyelik öncesi sonrası fotoğraflarda olduğu gibi bir dokunuş değil, kendine özel komplikasyonlar barındırabilecek tıbbi müdahaleler olduğunu, her tıbbi müdahalenin bir komplikasyonu olabileceğini, komplikasyonlar sonucunda hayatları boyunca taşıyabilecekleri fonksiyon kayıpları yaşayabileceklerini anlatıyoruz" diye konuştu.

#9
Foto - Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

"Çocuklar dudak dolgusunu karne hediyesi olarak istiyor" Estetik müdahale taleplerinde yaş sınırının giderek düştüğüne de dikkat çeken Hocaoğlu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bir baba, doktor onun üzerine bir plastik cerrahi hocası olarak benim gerçekten son zamanlarda kafamı kurcalayan ve rahatsız eden bir mevzuyu da paylaşmak isterim. Plastik ve estetik cerrahi beklentilerinin yaş sınırı o kadar düştü ki artık bazen çocuklar annelerinden yaz tatili hediyesi, karne hediyesi olarak dudak dolgusu istemeye başladılar. Bize bu tarz ürkütücü taleplerle geliyorlar. Her tıbbi işlemin bir komplikasyon ihtimali var. Bu konularda çok duyarlı olmak lazım".

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Doğallığın Estetiği: Fıtratı Korumak ve Geçici Aynalardan Kurtulmak! Günümüz dünyasında, insanı derin bir varlık olmaktan çıkarıp sadece "görüntüden" ibaret kılan bir modern zaman yanılsamasıyla karşı karşıyayız. Sosyal medyanın yapay filtreleri, magazin dünyasının dayattığı standartlar ve tüketim kültürünün algı operasyonları, özellikle en hassas dönemlerinde olan gençlerimizi derin bir kimlik krizine sürüklüyor. Çocuklarımızın karne hediyesi olarak bir bisiklet, bir kitap ya da kalıcı bir anı yerine; bedenlerini değiştirecek estetik müdahaleler, dudak dolguları talep eder hale gelmesi, meselenin sadece tıbbi değil, sosyolojik ve manevi bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Peki, insanı gerçekten güzel kılan nedir ve modern dünya bizi nasıl bir uçuruma sürüklüyor? En Büyük Güzellik: Fıtrat ve Doğallık Yaratılışın en temel kanunu, her varlığın kendi özgün tasarımı ve ölçüsüyle güzel olduğudur. Tabiatın içindeki hiçbir ağaç, hiçbir çiçek bir diğerine benzemeye zorlanmaz; her biri kendi benzersizliğiyle hayranlık uyandırır. İnsan da böyledir. Gözün duruşu, dudağın yapısı, yüzdeki çizgiler her bireyin nev-i şahsına münhasır hikayesini ve fıtratını (doğal yaratılışını) yansıtır. Modern estetik algısı ise insanları tek tipleştirmeye, fabrikasyon ürünler gibi birbirine benzetmeye çalışıyor. Yapay müdahalelerle dolgunlaştırılan dudaklar, daraltılan burunlar ve gerilen yüzler, doğallıktan uzaklaştıkça insani sıcaklığını da kaybediyor. Unutulmamalıdır ki, en büyük güzellik, temiz ve bozulmamış olan doğallıktır. Fıtrata yapılan her agresif müdahale, estetik bir başarı değil, aksine yapaylığın ve özgünlüğü kaybetmenin bir ilanıdır. Geçici Hevesler ve Aynadaki İllüzyon Gençlik dönemi, doğası gereği arayışların ve beğenilme arzusunun yoğun olduğu bir dönemdir. Ancak bu dönemde popüler kültürün rüzgarına kapılarak verilen kararlar, çoğu zaman pişmanlıkla sonuçlanır. Estetik operasyonların ve dolguların büyük bir kısmı kalıcı değildir; sürekli bir yenilenme, maddi ve manevi bir bağımlılık süreci gerektirir. Daha da önemlisi, bu müdahaleler ruhun açlığını doyuramaz. Aynadaki görüntüyü değiştirmek, iç dünyadaki özgüven eksikliğini, sevilme ve kabul görme ihtiyacını tamir etmeye yetmez. Bugün dudağını yaptıran genç, yarın sosyal medyanın dayatacağı bir başka "akımla" yüzünün ya da bedeninin başka bir yerini değiştirmek isteyecektir. Bu, sonu gelmeyen ve insanı kendi bedenine yabancılaştıran tehlikeli bir kısır döngüdür. Anne Babalara ve Gençlere Nasihat Bu yapaylık sarmalından kurtulmanın yolu, bakış açımızı maneviyat ve kalıcı değerlerle donatmaktan geçer. Gençlerimize: Sevgili gençler, sizler birer meta ya da sergilenmesi gereken birer vitrin ürünü değilsiniz. Sizi siz yapan, zihninizdeki fikirler, kalbinizdeki merhamet, ahlakınız ve ürettiklerinizdir. Sosyal medyanın sahte dünyasındaki "beğeni" (like) butonları, sizin gerçek değerinizi belirleyemez. Geçici trendler uğruna, size bahşedilen o eşsiz ve temiz fıtratı bozmayın. Aynaya baktığınızda başkalarının kopyasını değil, kendi özgün ruhunuzun yansımasını görün. Ebeveynlere: Çocuklarımıza vereceğimiz en güzel karne hediyesi, onlara kendi varlıklarının ne kadar değerli olduğunu hissettirmektir. Onların dış görünüşlerini değil; ruhlarını, zihinlerini ve ahlaklarını beslemeliyiz. Eğer bir çocuk başarıyı ya da sevgiyi sadece dış görüntüsünde arıyorsa, orada manevi bir boşluk var demektir. Onlara kalıcı olanın beden değil, karakter olduğunu yaşantımızla göstermek en büyük görevimizdir. Sonuç olarak; Ruhun güzelliği yüze yansır ve bu güzellik hiçbir estetik cerrahın neşteriyle ya da dolgu malzemesiyle taklit edilemez. Gelin, geçici olanın değil, kalıcı ve fıtri olanın peşinden gidelim. Bedenimizi trendlerin kölesi yapmak yerine, onu bize verilmiş kutsal bir emanet olarak koruyalım. Çünkü insan, fıtratıyla ve doğallığıyla güzeldir.

Mgörüş

Plastik Cerrahi Üniversite sayısını hızla arttırmak şart... Ayrıca yüzelli üniversite daha açılmalı. Zorunlu Eğitim yirmi yıl olmalıdır.
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