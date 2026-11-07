Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!
Seküler kesimlerin algı çalışmaları, magazin dünyasının pazarladığı hayal dünyası ve maneviyattan uzak yetişme tarzı gençleri büyük bir uçurumun kenarına itiyor. Sosyal medyanın da etkisiyle hızla büyüyen tehlikeye dikkat çeken İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hocaoğlu, “Omuz genişletmek, ayak daraltmak gibi süper estetik beklentilerle tarafımıza başvuran hastalar var. Çocuklar annelerden yaz tatili, karne hediyesi olarak dudak dolgusu isteyeme başladılar” uyarısında bulundu.