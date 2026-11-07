Seküler yaşam tarzı karne hediyelerine de yansıdı: Gençler bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor!

"Talepleri dinlerken psikolojik durumlarını da değerlendirmekteyiz" Talepler karşısında birçok açıdan değerlendirme yaptıklarına dikkat çeken Hocaoğlu, "Bir yandan hastaların taleplerini dinlerken bir yandan da psikolojik durumlarını da gerçekten değerlendirmekteyiz. Patolojik bir durum sezinlediğimiz zaman onlardan ilk önce bir psikiyatri konsültasyonu da istemekteyiz. Böyle durumlarda, uç işlem taleplerinde mutlaka bu tarz değerlendirmelerimiz de olacaktır" dedi. "15 saniyelik öncesi ve sonrası görüntülerine aldanmayın" "Hasta gerçekten beğendiği bir görüntüyle karşımıza gelebilir" diyen ve işlemlerin sağlık profesyonelleri tarafından yapılması gerekliliğine dikkat çeken Hocaoğlu, "Sosyal medyada popülerize edilmiş sanal bir görüntü de olabilir, bütün tıbbi olgularda hesap yaparak ilerliyoruz. Bilimsel olarak gerçekleri anlatıyoruz. İşlemlerin aslında sosyal medyada gösterildiği gibi 15 saniyelik öncesi sonrası fotoğraflarda olduğu gibi bir dokunuş değil, kendine özel komplikasyonlar barındırabilecek tıbbi müdahaleler olduğunu, her tıbbi müdahalenin bir komplikasyonu olabileceğini, komplikasyonlar sonucunda hayatları boyunca taşıyabilecekleri fonksiyon kayıpları yaşayabileceklerini anlatıyoruz" diye konuştu.