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Ünlü holding Ekrem İmamoğlu’na rüşveti itiraf etti: Ruhsat onayı için 15 milyonluk kreş şartı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ünlü holding Ekrem İmamoğlu’na rüşveti itiraf etti: Ruhsat onayı için 15 milyonluk kreş şartı

Silivri'de görülen İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü celsesinde müşteki sıfatıyla hâkim karşısına çıkan Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdülkerim Fırat da İBB’deki rüşvet çarkını ifşa etti. Beşiktaş'taki projelerinin silüet onayı ve ruhsat süreçlerinde yaşadıkları mağduriyeti anlatan Fırat, İBB yönetiminin projelerine onay vermek için 15 milyon TL maliyetli kreş yapımını şart koştuğunu söyledi.

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Foto - Ünlü holding Ekrem İmamoğlu’na rüşveti itiraf etti: Ruhsat onayı için 15 milyonluk kreş şartı

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdülkerim Fırat, Silivri'de görülen İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü celsesinde müşteki sıfatıyla hâkim karşısına çıktı. Beşiktaş'taki projelerinin silüet onayı ve ruhsat süreçlerinde yaşadıkları mağduriyeti anlatan Fırat, İBB yönetiminin projelerine onay vermek için 15 milyon TL maliyetli kreş yapımını şart koştuğunu savundu.

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Foto - Ünlü holding Ekrem İmamoğlu’na rüşveti itiraf etti: Ruhsat onayı için 15 milyonluk kreş şartı

Fırat, Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsat almalarına rağmen projenin usulen gönderildiği İBB'de silüet onayı aşamasında 8 ay ile 1 yıl arasında bekletildiklerini belirtti.

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Foto - Ünlü holding Ekrem İmamoğlu’na rüşveti itiraf etti: Ruhsat onayı için 15 milyonluk kreş şartı

Türkiye'nin farklı yerlerinde büyük projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Fırat, İstanbul'da karşılaştıkları bu durumun kanunda bir yeri olmadığını vurguladı. Şantiyeyi kurmalarına ve teknik personele ödeme yapmalarına rağmen İBB'de muhatap bulamadıklarını dile getirdi.

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Foto - Ünlü holding Ekrem İmamoğlu’na rüşveti itiraf etti: Ruhsat onayı için 15 milyonluk kreş şartı

Sorun çözülmeyince dönemin İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün'den randevu aldıklarını anlatan Fırat, Saraçhane'deki makam odasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı. Fırat, Gürkan Akgün'ün görüşme sırasında kendisine doğrudan "yardım yapıp yapamayacağını" sorduğunu, kendisinin ise halka açık bir şirket olduklarını belirterek bu talebi reddettiğini ifade etti.

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Foto - Ünlü holding Ekrem İmamoğlu’na rüşveti itiraf etti: Ruhsat onayı için 15 milyonluk kreş şartı

Yardım teklifinin ardından konunun kreş yapımına geldiğini belirten Fırat, Gürkan Akgün'ün seçim vaatleri arasında kreşler bulunduğunu ve bunları yapmak zorunda olduklarını söylediğini aktardı. Fırat, Gürkan Akgün'ün yeni bir yer bulup kreş yapmanın uzun süreceğini belirterek, mevcut projelerinden birini protokol karşılığı üstlenmelerini istediğini ve her bir kreşin maliyetinin 15 milyon TL olarak belirlendiğini kaydetti.

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Foto - Ünlü holding Ekrem İmamoğlu’na rüşveti itiraf etti: Ruhsat onayı için 15 milyonluk kreş şartı

KAYNAK: SABAH

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Yorumlar

Vay vay

Ne güzel işte. Ruhsat karşılığı kreş yaptırmış..foncular gibi malı 29 ayrı ülkeye kacirmamis..

KAMİL USTA

Kreş kötü bir şey mi kendine rüşvet almamış.
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