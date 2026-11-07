Ünlü holding Ekrem İmamoğlu’na rüşveti itiraf etti: Ruhsat onayı için 15 milyonluk kreş şartı

Yardım teklifinin ardından konunun kreş yapımına geldiğini belirten Fırat, Gürkan Akgün'ün seçim vaatleri arasında kreşler bulunduğunu ve bunları yapmak zorunda olduklarını söylediğini aktardı. Fırat, Gürkan Akgün'ün yeni bir yer bulup kreş yapmanın uzun süreceğini belirterek, mevcut projelerinden birini protokol karşılığı üstlenmelerini istediğini ve her bir kreşin maliyetinin 15 milyon TL olarak belirlendiğini kaydetti.