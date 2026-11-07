Ünlü holding Ekrem İmamoğlu’na rüşveti itiraf etti: Ruhsat onayı için 15 milyonluk kreş şartı
Silivri'de görülen İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü celsesinde müşteki sıfatıyla hâkim karşısına çıkan Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdülkerim Fırat da İBB’deki rüşvet çarkını ifşa etti. Beşiktaş'taki projelerinin silüet onayı ve ruhsat süreçlerinde yaşadıkları mağduriyeti anlatan Fırat, İBB yönetiminin projelerine onay vermek için 15 milyon TL maliyetli kreş yapımını şart koştuğunu söyledi.