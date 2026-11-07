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Koç Holding'i havalara uçuran gelişme: Ortalığı yangın yerine çeviren kriz onlara yaradı Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi... İki ülkeden gelen sonuç bilinen her şeyi tersine çevirir: Ahtapotların yeteneği yeni keşfedildi Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik Tassos Hadjivassiliou gaza geldi: Türkiye'den korkmuyoruz 8 kişiyi katleden cani ile ilgili yeni detaylar… Sağ kurtulan öğretmen dehşet anlarını anlattı! Ülker, dokuz aylık finansal sonuçlarını duyurdu Barça dik duramamıştı gözler Real Madrid’de! Futbol etkinliği Rumları kudurttu 7 aylık asgari ücreti tek şişeye gömdü! Halkçı Özgür Özel’den 200 bin liralık viski sefası
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Koç Holding'i havalara uçuran gelişme: Ortalığı yangın yerine çeviren kriz onlara yaradı

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Koç Holding'i havalara uçuran gelişme: Ortalığı yangın yerine çeviren kriz onlara yaradı

ABD, İsrail ve İran arasında patlak veren savaş Koç Holding'e yaradı. Şirketin enerji şirketi devasa bir kara ulaştı. İşte detaylar...

#1
Foto - Koç Holding'i havalara uçuran gelişme: Ortalığı yangın yerine çeviren kriz onlara yaradı

ABD ve İsrail ‘in İran’a yönelik başlattığı savaş ile petrolün varil fiyatı 120 dolara kadar yaklaşırken, Türkiye’nin en büyük rafinerisi olan Koç Grubu’na ait Tüpraş’ın kârı da bu yılın dokuz ayında 4 kattan fazla yükselerek 121 milyar liraya ulaştı. Dev rafinerinin geçen yıl kârı 28,3 milyar lira olmuştu.

#2
Foto - Koç Holding'i havalara uçuran gelişme: Ortalığı yangın yerine çeviren kriz onlara yaradı

İzmir Aliağa, Kocaeli İzmit, Batman ve Kırıkkale’deki rafinelerinde üretim yapan Tüpraş’ın yılın ilk dokuz ayında, talebe bağlı olarak kapasite kullanım oranı yüzde 98,8 seviyesine ulaştı. Toplam 22,2 milyon ton ham petrol ve yarı mamul şarja verildi; 21,3 milyon ton satılabilir ürün üretilmiş ve beyaz ürün verimi yüzde 82,7 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 94 seviyesindeydi.

#3
Foto - Koç Holding'i havalara uçuran gelişme: Ortalığı yangın yerine çeviren kriz onlara yaradı

Tüpraş’ta 2026 yılı dokuz ayında yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 19,6 milyon ton, uluslararası satışlar dâhil toplam satışlar ise yüzde 10 artışla 24 milyon ton olarak kaydedildi. Geçen yıl Ocak-Eylül döneminde 776 milyar lira olan satış gelirleri 1 trilyon 174 milyar liraya çıktı.

#4
Foto - Koç Holding'i havalara uçuran gelişme: Ortalığı yangın yerine çeviren kriz onlara yaradı

2026 yılının ilk dokuz ayında 144,1 milyar TL esas faaliyet kârı elde edilirken, sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı 152,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Dönem sonunda ana ortaklığa ait net dönem kârı ise 121,3 milyar TL oldu. Geçen yıl dönem kârı 28,3 milyar liraydı.

#5
Foto - Koç Holding'i havalara uçuran gelişme: Ortalığı yangın yerine çeviren kriz onlara yaradı

Şubat ayında 6-7 ABD doları/varil olarak açıklanan 2026 yılı Tüpraş net rafineri marjı beklentisi, piyasa gelişmeleri doğrultusunda altı aylık finansal sonuçlarla birlikte 13-15 ABD doları/varile, dokuz aylık finansal sonuçlarla birlikte ise 20-22 ABD doları/varile güncellendi. Tüpraş, 2026 yılı için yüzde 95-100 kapasite kullanımı, yaklaşık 29 milyon ton üretim ve 30 milyon ton toplam satış hacmi beklentilerini koruyor. Toplam yatırım harcaması beklentisi de yaklaşık 700 milyon dolar olarak sürdürülüyor. KAYNAK: TEKREFERANS

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