Koç Holding'i havalara uçuran gelişme: Ortalığı yangın yerine çeviren kriz onlara yaradı

Şubat ayında 6-7 ABD doları/varil olarak açıklanan 2026 yılı Tüpraş net rafineri marjı beklentisi, piyasa gelişmeleri doğrultusunda altı aylık finansal sonuçlarla birlikte 13-15 ABD doları/varile, dokuz aylık finansal sonuçlarla birlikte ise 20-22 ABD doları/varile güncellendi. Tüpraş, 2026 yılı için yüzde 95-100 kapasite kullanımı, yaklaşık 29 milyon ton üretim ve 30 milyon ton toplam satış hacmi beklentilerini koruyor. Toplam yatırım harcaması beklentisi de yaklaşık 700 milyon dolar olarak sürdürülüyor. KAYNAK: TEKREFERANS