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Böyle duyurdular: Türk İHA'ları gemilerimizi takip ediyor

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Ömer Gülhan Giriş Tarihi:

Böyle duyurdular: Türk İHA'ları gemilerimizi takip ediyor

Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunan basını, Türk İHA'larının Yunan savaş gemilerini yakından takip ettiğini öne süren haberleri gündeme taşımaya başladı.

#1
Foto - Böyle duyurdular: Türk İHA'ları gemilerimizi takip ediyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Türk hava araçları 6 Kasım 2026 Cuma günü Ege Denizi'nin farklı bölgelerinde uçuşlar gerçekleştirdi. Söz konusu uçuşlarda Türk hava araçlarının Yunanistan'ın ulusal hava sahasını 15 kez ihlal ettiği, Atina Uçuş Bilgi Bölgesi'nde (FIR) ise hava trafik kurallarına yönelik 11 ihlal kaydedildiği öne sürüldü.

#2
Foto - Böyle duyurdular: Türk İHA'ları gemilerimizi takip ediyor

Defence Review GR tarafından aktarılan bilgilere göre, gün içerisinde toplam 8 Türk hava aracı tespit edildi. Bunlardan 7'sinin insansız hava aracı (İHA), birinin ise ATR-72 tipi deniz karakol uçağı olduğu belirtildi. Hava araçlarının Ege Denizi'nin farklı noktalarında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

#3
Foto - Böyle duyurdular: Türk İHA'ları gemilerimizi takip ediyor

Haberde özellikle Türk İHA'larının faaliyetlerine dikkat çekildi. Yunan basını, söz konusu İHA'ların Yunan Silahlı Kuvvetleri ile donanmaya ait gemilerin hareketlerini takip etmek amacıyla istihbarat toplama uçuşları gerçekleştirdiğini iddia etti.

#4
Foto - Böyle duyurdular: Türk İHA'ları gemilerimizi takip ediyor

Türk hava araçlarının Ege'deki faaliyetlerinin Yunan askeri unsurlarının hareketliliğini izlemeye yönelik olduğunu ileri süren yayın, deniz karakol uçağının da bölgedeki faaliyetlere katıldığını aktardı.

#5
Foto - Böyle duyurdular: Türk İHA'ları gemilerimizi takip ediyor

Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında hava sahası ve FIR hattına ilişkin son gelişmeler zaman zaman gündem olmaya devam ediyor.

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