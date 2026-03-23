Türkiye İHA yapmayı öğretmişti! Fırsattan istifade İHA'ları düşürecek silahı sattılar

Kiev yönetimi, Orta Doğu ülkeleriyle hem teknik hem de siyasi düzeyde temasların sürdüğünü ve yeni anlaşmaların hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu. Zelenskiy, “Orta Doğu ile hem liderler düzeyinde hem de savunma bakanlıklarıyla çalışıyoruz. Genel olarak ciddi anlaşmalar hazırlıyoruz” dedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un da söz konusu beş ülkeyi ziyaret ederek “uzun vadeli güvenlik iş birliği” adımlarını görüştüğü bildirildi.