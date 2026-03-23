  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye İHA yapmayı öğretmişti! Fırsattan istifade İHA'ları düşürecek silahı sattılar

Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda destek verdiği Ukrayna, beş Arap ülkesine İHA savunma ekipleri gönderdi.

#1
Ukrayna, artan insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı destek sağlamak amacıyla Orta Doğu’da beş ülkeye uzman ekipler gönderdi.

#2
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün’e toplam 228 uzmanın konuşlandırıldığını açıkladı.

#3
Ukraynalı yetkililer, gönderilen ekiplerin özellikle İran yapımı “Şahed” tipi kamikaze dronlara karşı önleme ve teknik danışmanlık faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Balistik füzelere karşı savunmanın ise ilgili ülkelerin kendi hava savunma unsurları tarafından sağlandığı ifade edildi.

#4
Zelenskiy, Ukrayna’nın bu alandaki deneyimine dikkat çekerek, “Hiç kimsenin bizimle kıyaslanabilecek bir tecrübesi olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

#5
Kiev yönetimi, Orta Doğu ülkeleriyle hem teknik hem de siyasi düzeyde temasların sürdüğünü ve yeni anlaşmaların hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu. Zelenskiy, “Orta Doğu ile hem liderler düzeyinde hem de savunma bakanlıklarıyla çalışıyoruz. Genel olarak ciddi anlaşmalar hazırlıyoruz” dedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un da söz konusu beş ülkeyi ziyaret ederek “uzun vadeli güvenlik iş birliği” adımlarını görüştüğü bildirildi.

#6
Rusya ile devam eden savaş sürecinde yoğun şekilde İHA saldırılarına maruz kalan Ukrayna, bu alanda geliştirdiği önleme ve karşı koyma teknolojilerini dışa açmaya başladı. Yetkililer, yaklaşık bir düzine ülkenin Ukrayna’dan düşük maliyetli kamikaze dronlara karşı savunma konusunda destek talep ettiğini belirtiyor. Orta Doğu ülkelerinin gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip olmasına rağmen, kullanılan füze stoklarının sınırlı ve maliyetlerinin yüksek olması, daha ekonomik çözümlere olan ihtiyacı artırıyor.

#7
Zelenskiy, Ukrayna’nın bu destek karşılığında yalnızca danışmanlık sunmadığını, aynı zamanda finansal kaynak ve teknoloji iş birlikleri hedeflediğini vurguladı. “Öncelikle bu, savaşta kendini kanıtlamış deniz dronları ve uzun menzilli sistemlerimizi kapsıyor” diyen Zelenskiy, ABD dahil bazı ülkelerle geniş kapsamlı anlaşmalar üzerinde çalışıldığını ifade etti. Ukrayna’nın, ABD ile yaklaşık 50 milyar dolar değerinde bir İHA iş birliği paketi üzerinde görüşmeler yürüttüğü da aktarıldı.

#8
Ukrayna’nın halihazırda Almanya, Birleşik Krallık, Danimarka ve Hollanda ile ortak İHA üretimi yürüttüğü, Norveç ile de benzer bir sürecin başlatıldığı belirtildi. Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Ukrayna’nın küresel güvenlikteki rolünün ve bu alandaki uzmanlığının tüm ortaklar tarafından tanınması önemli” ifadelerine yer verdi. KAYNAK: GDH HABER

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir

Ne diyelim sirrini herkese vermeyeceksin kaptirmyacaksin hainleri hain olabilecekleri fav r ikana a telyene sokmayacaksin urettiklerini devletin alacak almali yigmalıki uretenlerin emegi karsilik bulmali
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23