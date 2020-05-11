Şeker yerine kullanılan tatlandırıcı maddeler | Şeker yerine ne kullanabilirim?

Şekerin zararlı olduğu konusundaki fikirler çoğalırken, binlerce kişi şeker yerine bir alternatif arıyor. Özellikle kekler ve tatlılarda farklı bir ürünler aranır oldu. Bunun yanı sıra her gün tüketilen çay ve kahve gibi ürünlerdeki şeker, yarardan çok, vücutta zarara döndüğü için, en azından doğal tatlandırıcılarla bu işi görmek mümkün. Peki ama doğal tatlandırıcılar neler? Şeker yerine ne kullanılır? Şeker yerine ne kullanabilirim? Eskiden şeker yerine ne kullanılırdı? İşte merak edilen bütün bu soruların cevapları ve şeker yerine kullanılan doğal besinler...