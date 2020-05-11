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Şeker yerine kullanılan tatlandırıcı maddeler | Şeker yerine ne kullanabilirim?

2020-05-11 09:41:45
Şeker yerine kullanılan tatlandırıcı maddeler | Şeker yerine ne kullanabilirim?

Şekerin zararlı olduğu konusundaki fikirler çoğalırken, binlerce kişi şeker yerine bir alternatif arıyor. Özellikle kekler ve tatlılarda farklı bir ürünler aranır oldu. Bunun yanı sıra her gün tüketilen çay ve kahve gibi ürünlerdeki şeker, yarardan çok, vücutta zarara döndüğü için, en azından doğal tatlandırıcılarla bu işi görmek mümkün. Peki ama doğal tatlandırıcılar neler? Şeker yerine ne kullanılır? Şeker yerine ne kullanabilirim? Eskiden şeker yerine ne kullanılırdı? İşte merak edilen bütün bu soruların cevapları ve şeker yerine kullanılan doğal besinler...

#1
Foto - Bal; doğal tatlandırıcıların başında gelen balı, çay ve kahvelerinizde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Bal; doğal tatlandırıcıların başında gelen balı, çay ve kahvelerinizde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

#2
Foto - Stevia Şekeri; Bu bitkinin en önemli özellikleri, ağız içi yaralarını iyileştiren, tansiyonu dengeleyen ve sindirim sistemini düzenleyen bir yapısı vardır. Doğal yollarla elde edilen bir tatlandırıcı olan steviayı, gönül rahatlığıyla her alanda kullanabilirsiniz.

Stevia Şekeri; Bu bitkinin en önemli özellikleri, ağız içi yaralarını iyileştiren, tansiyonu dengeleyen ve sindirim sistemini düzenleyen bir yapısı vardır. Doğal yollarla elde edilen bir tatlandırıcı olan steviayı, gönül rahatlığıyla her alanda kullanabilirsiniz.

#3
Foto - Agave Şurubu; doğal yollarla elde edilen bu şurubun en güzel yanı, küçük bir miktar kullanılmasına rağmen, fazla tatlandırıyor olması. Bu şurupta her alanda kullanılabilen bir üründür.

Agave Şurubu; doğal yollarla elde edilen bu şurubun en güzel yanı, küçük bir miktar kullanılmasına rağmen, fazla tatlandırıyor olması. Bu şurupta her alanda kullanılabilen bir üründür.

#4
Foto - Hurma Şekeri; Hurmanın doğal şekeri sayesinde, beyaz şeker kullanmanıza gerek kalmadan yiyeceklerinizi tatlandırabilirsiniz. Ayrıca hurma şekeri, lif , magnezyum , demir ve vitamin B6 yönünden oldukça zengindir. Keklerin içerisine doğal bir tatlandırıcı arayanlar, hurma şekerini kullanabilirler.

Hurma Şekeri; Hurmanın doğal şekeri sayesinde, beyaz şeker kullanmanıza gerek kalmadan yiyeceklerinizi tatlandırabilirsiniz. Ayrıca hurma şekeri, lif , magnezyum , demir ve vitamin B6 yönünden oldukça zengindir. Keklerin içerisine doğal bir tatlandırıcı arayanlar, hurma şekerini kullanabilirler.

#5
Foto - Akçaağaç şurubu; Cildin onarılmasından, kemikleri güçlendirmeye kadar birçok yararı olan bu tatlı şurup, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Beyaz şeker yerine tercih edilebilecek en güzel alternatiflerin başında geliyor.

Akçaağaç şurubu; Cildin onarılmasından, kemikleri güçlendirmeye kadar birçok yararı olan bu tatlı şurup, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Beyaz şeker yerine tercih edilebilecek en güzel alternatiflerin başında geliyor.

#6
Foto - Keçiboynuzu Özü; Keçiboynuzu meyvesinden elde edilen bu doğal ürün, birçok vitamin ve minerali barındırır. Gönül rahatlığı ile keklerde ve pişirilen her türlü yemeğe kullanılabilir.

Keçiboynuzu Özü; Keçiboynuzu meyvesinden elde edilen bu doğal ürün, birçok vitamin ve minerali barındırır. Gönül rahatlığı ile keklerde ve pişirilen her türlü yemeğe kullanılabilir.

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