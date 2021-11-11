2021-11-11 16:13:56 Şehre kar yağdı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölümleri kar yağışı ile beyaza büründü.
Kar yağışının sabah saatlerinde başladığı bildirildi.
Yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.
Bu arada Sivas'ta gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.
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