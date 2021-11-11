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Hayat-Aktüel
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Şehre kar yağdı

2021-11-11 16:13:56
Şehre kar yağdı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

#1
Foto - Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölümleri kar yağışı ile beyaza büründü.

Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölümleri kar yağışı ile beyaza büründü.

#2
Foto - Kar yağışının sabah saatlerinde başladığı bildirildi.

Kar yağışının sabah saatlerinde başladığı bildirildi.

#3
Foto - Yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.

#4
Foto - Bu arada Sivas'ta gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Bu arada Sivas'ta gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

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