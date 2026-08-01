Şehitlik defterine yazılan yazılar gözleri yaşarttı

Vatandaş tarafından yazılan bir yazı ise , "Rabbim, 'Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz bilakis onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' diyor. Allah hepsinin ruhunu şad eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Peygamber efendimize komşu eylesin, bizlere şefaatçi olsunlar inşallah. Bu vatan sizler sayenizde ayaktadır. Çanakkaleden, Trablusgarp, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi ve bir çok cephede savaşan askerlerimiz yiğitlerimiz sayesinde rahatça uyuyup geziyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun, ruhları şad olsun. Vatan size minnettardır" sözleri ile göze çarptı.