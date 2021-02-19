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Şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı

2021-02-19 15:39:22
Şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı

Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 masum vatandaş için Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Foto - Hunat Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, “50 yıla yakın bir zamandır ülkemizin başına bir karabasan gibi bela olan eli kanlı PKK örgütü katliamlar yapmaya, Canlar almaya, anaları Ağlatmaya devam ediyor. Yıllardır kadın, çocuk, yaşlı, genç, memur, sivil, Asker, polis demeden yol keserek, baskın yaparak, kaçırarak, kandırarak, insanlarımızın yok etmeye devam eden kanlı örgüt, kan emici vampirliğinden Hiç geri adım atmıyor. 6-7 yıl önce yol keserek, silah zoru ile kaçırdığı Asker, polis, memur ve sivillerden meydana gelen 13 Vatan evladını yıllarca dağlarda gezdirip, anaları ağlatan, babaların yüreğini sızlatan eli kanlı örgüt tüm insani çağrılara tüm sivil ve resmi girişimlere rağmen bu masum insanların serbest kalıp aileleri ile kucaklaşmasına izin vermedi” dedi.

Hunat Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, “50 yıla yakın bir zamandır ülkemizin başına bir karabasan gibi bela olan eli kanlı PKK örgütü katliamlar yapmaya, Canlar almaya, anaları Ağlatmaya devam ediyor. Yıllardır kadın, çocuk, yaşlı, genç, memur, sivil, Asker, polis demeden yol keserek, baskın yaparak, kaçırarak, kandırarak, insanlarımızın yok etmeye devam eden kanlı örgüt, kan emici vampirliğinden Hiç geri adım atmıyor. 6-7 yıl önce yol keserek, silah zoru ile kaçırdığı Asker, polis, memur ve sivillerden meydana gelen 13 Vatan evladını yıllarca dağlarda gezdirip, anaları ağlatan, babaların yüreğini sızlatan eli kanlı örgüt tüm insani çağrılara tüm sivil ve resmi girişimlere rağmen bu masum insanların serbest kalıp aileleri ile kucaklaşmasına izin vermedi” dedi.

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Foto - Taş, “Son olarak, Türk Silahlı kuvvetlerimizin Kuzey Irak'ta, Gara bölgesinde yaptığı operasyonda buradaki bir mağarada elinde rehin tuttuğu kaçırdığı 13 vatandaşımızı hunharca kurşuna dizerek katleden PKK, çirkin ve Canavar yüzünü bir daha ortaya koyarak yeni bir insanlık ayıbı işledi. Kayseri gönüllü kültür kuruluşları Derneği olarak; bu cani katliamı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.

Taş, “Son olarak, Türk Silahlı kuvvetlerimizin Kuzey Irak'ta, Gara bölgesinde yaptığı operasyonda buradaki bir mağarada elinde rehin tuttuğu kaçırdığı 13 vatandaşımızı hunharca kurşuna dizerek katleden PKK, çirkin ve Canavar yüzünü bir daha ortaya koyarak yeni bir insanlık ayıbı işledi. Kayseri gönüllü kültür kuruluşları Derneği olarak; bu cani katliamı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Öte yandan, 13 vatandaş için Erzincan’da da gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.

Öte yandan, 13 vatandaş için Erzincan’da da gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.

#4
Foto - Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği ile Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Camii Kebir Camisinde düzenlenen gıyabi cenaze namazına, Vali Mehmet Makas’ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katılmıştı. İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından tüm şehitlerimiz için dua edilmişti.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği ile Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Camii Kebir Camisinde düzenlenen gıyabi cenaze namazına, Vali Mehmet Makas’ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katılmıştı. İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından tüm şehitlerimiz için dua edilmişti.

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