Şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı

Hunat Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, “50 yıla yakın bir zamandır ülkemizin başına bir karabasan gibi bela olan eli kanlı PKK örgütü katliamlar yapmaya, Canlar almaya, anaları Ağlatmaya devam ediyor. Yıllardır kadın, çocuk, yaşlı, genç, memur, sivil, Asker, polis demeden yol keserek, baskın yaparak, kaçırarak, kandırarak, insanlarımızın yok etmeye devam eden kanlı örgüt, kan emici vampirliğinden Hiç geri adım atmıyor. 6-7 yıl önce yol keserek, silah zoru ile kaçırdığı Asker, polis, memur ve sivillerden meydana gelen 13 Vatan evladını yıllarca dağlarda gezdirip, anaları ağlatan, babaların yüreğini sızlatan eli kanlı örgüt tüm insani çağrılara tüm sivil ve resmi girişimlere rağmen bu masum insanların serbest kalıp aileleri ile kucaklaşmasına izin vermedi” dedi.