Şehirde buğdayda 85 bin ton rekolte bekleniyor

Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu da yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Gürpınar'da bu yıl iklim koşullarının olumlu seyretmesinin üreticilere bereketli bir yıl için umut olduğunu dile getirdi. İlçe genelinde yaklaşık 90 bin dekarlık alana buğday ekildiğini aktaran Şamiloğlu, "Bu sene artan yağmur ve kar yağışıyla birlikte inşallah iyi bir verim alacağız. Karamsar değiliz. Devletimiz tarafından ilçemizdeki çiftçilere 13 ton buğday tohumu hibe edildi. 15 mahalleden 35 çiftçi bu destekten faydalandı. Buğday üretiminden güzel bir verim bekliyoruz. Ziraat Odası olarak buğday hasadında da çiftçilerimize tarım aleti, makina ve ekipman desteğinde bulunacağız. Tarım danışmanımızla her zaman üreticilerimizin ve çiftçimizin yanındayız. Ekiplerimizle sürekli sahadayız. Çiftçilerimize tarımsal üretim, sulama, tohumlama, gübreleme konularında bilgiler veriyoruz. Çiftçiler olmazsa dünya aç kalır. Bunu salgın döneminde gördük. Dolayısıyla çiftçiliğe, tarım ve hayvancılığa daha çok önem verilmesi gerekiyor. Bunlar yapıldığında hem il hem de ülke ekonomileri daha çok kalkınır." dedi.