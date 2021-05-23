2021-05-23 17:03:40 Sedat Peker'le ilgili sıcak gelişme
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını tespit etti.
Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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