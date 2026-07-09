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Türkiye'nin ulu çınarlarına şefkat kalkanı! Bakan Göktaş Eskişehir'den dünyaya medeniyet dersi verdi!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye'nin ulu çınarlarına şefkat kalkanı! Bakan Göktaş Eskişehir'den dünyaya medeniyet dersi verdi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 43 aktif yaşam merkezini hizmete açtıklarını ilan ederek yaşlılara yönelik çalışmaların bir vefa nişanesi olduğunu vurguladı.

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Foto - Türkiye'nin ulu çınarlarına şefkat kalkanı! Bakan Göktaş Eskişehir'den dünyaya medeniyet dersi verdi!

Eskişehir'de Fethi Yılmaz Sezer Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Göktaş, yaşlıların alıştıkları çevreden koparılmadan devletin şefkat eliyle desteklendiğini belirtti.

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Foto - Türkiye'nin ulu çınarlarına şefkat kalkanı! Bakan Göktaş Eskişehir'den dünyaya medeniyet dersi verdi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Bakan Göktaş, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Partisinin İl Başkanlığı’na geçen Göktaş’ı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve partililer karşıladı. Parti üyeleriyle bir araya gelerek Albayrak’ı makamında ziyaret eden Bakan Göktaş ardından Eskişehir MHP İl Başkanı Ayhan Sezer’i ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Orhangazi Mahallesi’ndeki Gündüzlü Bakım Merkezi’ne geçen Göktaş, Fethi Yılmaz Sezer Aktif Yaşam Merkezi açılışına katıldı.

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Foto - Türkiye'nin ulu çınarlarına şefkat kalkanı! Bakan Göktaş Eskişehir'den dünyaya medeniyet dersi verdi!

'HER BİRİNİN SAĞLIKLI YAŞ ALMASINI DESTEKLEYECEĞİZ' 50 kişilik hizmet kapasitesiyle yaşam merkezinde yaşlıların daha üretken ve hareketli günler geçirebileceğini ifade eden Bakan Göktaş, “Sosyal ve kültürel faaliyetlerle her birinin aktif ve sağlıklı yaş almalarını destekleyeceğiz. Aynı zamanda onların hayatına yeni uğraşlar, yeni dostluklar ve güçlü bir sosyal ortam kazandıracağız. Bu merkez, kıymetli çınarlarımıza duyduğumuz hürmetin ve vefanın somut bir nişanesi olacak. Bizim medeniyetimizde büyükler, tecrübenin hikmetini ve aile bağlarımızın en köklü değerlerini temsil eder. Onların varlığı evlerimize sükunet, sofralarımıza bereket, hayatımıza istikamet kazandırır. Her biri bugünümüzün mayasını alın teriyle, duayla ve fedakarlıkla yoğurmuş insanlardır. Büyüklerimizle kurduğumuz bağ, çocuklarımıza merhametle yoğrulmuş bir medeniyet mirası bırakır. Bu nedenle yaşlılara yönelik her çalışmamızı, büyüklerimize duyduğumuz hürmetin bir ifadesi olarak görüyoruz" diye konuştu.

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Foto - Türkiye'nin ulu çınarlarına şefkat kalkanı! Bakan Göktaş Eskişehir'den dünyaya medeniyet dersi verdi!

'47 MİLYON LİRA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİK' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu anlamda Eskişehir’e birçok yatırım gerçekleştirdiğini ifade eden Göktaş, “Bu anlayışla 2006 yılında başlattığımız Evde Bakım Yardımı ile binlerce yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl, Evde Bakım Yardımı için sadece Eskişehir’e 477 milyon lira kaynak aktardık. Ve haziran ayı itibarıyla evde bakım ücreti 15 bin 775 lira olarak güncelledik, 3 bin 458 Eskişehirli vatandaşımız için toplam 47 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Ulusal Vefa Programı ile büyüklerimize hayatlarını kolaylaştıran ve devletimizin yakınlığını hissettiren hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda, Eskişehir’de 1240 vatandaşımıza vefa hizmeti sunuyoruz. Büyüklerimizin aile ortamında desteklenmesini sağlayan bu hizmetleri, sosyal hayata katılımlarını artıran gündüzlü hizmet modelleriyle tamamlıyoruz. Bu modelleri geliştirirken yaşlılık dönemini sosyal hayatla kurulan bağ üzerinden ele alıyoruz" dedi.

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Foto - Türkiye'nin ulu çınarlarına şefkat kalkanı! Bakan Göktaş Eskişehir'den dünyaya medeniyet dersi verdi!

'YAŞLILIK DÖNEMİNİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ; YALNIZLIK' Aktif yaşam merkezleriyle birlikte sosyal yaşamın içinde tutan, üretmeye ve paylaşmaya teşvik eden gündüzlü hizmet modellerini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Günümüzde yaşlılık döneminin en önemli sorunlarından biri; yalnızlıktır. Yalnızlık, yalnızca duygusal bir his değil, fiziksel ve ruhsal sağlığı da olumsuz etkileyen önemli bir sosyal meseledir. İşte bu nedenle, büyüklerimizi sosyal yaşamın içinde tutan, üretmeye ve paylaşmaya teşvik eden gündüzlü hizmet modellerini yaygınlaştırıyoruz. Nitekim 2023 yılında yaptığımız yaşlı profil araştırmasına göre, yaşlılarımızın yüzde 75’i evinde hayatını sürdürmek istiyor. Büyüklerimiz evlerinden, komşularından ve alıştıkları yaşam düzeninden ayrılmak istemiyor. Yaşlı Aktif Yaşam Merkezlerimiz de tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Büyüklerimizi bu merkezlerle alıştıkları çevreden ayrılmadan gün içinde sosyal, kültürel ve sağlık destekleriyle buluşturuyor. Akşam ise kendi yuvalarında, ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyorlar. Böylece hem bağımsız yaşamlarını sürdürüyor hem de yalnızlaşmadan aktif bir hayatın içinde yer almaya devam ediyorlar. Bugün ülkemizin dört bir yanında hizmet veren 43 Yaşlı Aktif Yaşam Merkezimiz ile vatandaşlarımızın günlerini daha huzurlu, daha üretken ve daha anlamlı geçirmelerine imkan sunuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, Yaşlı Aktif Yaşam Merkezimiz de bu anlayışın şehrimizde yeni adresi olacak. İnanıyorum ki yaşlı dostu bir mimariyle tasarlanan bu mekan, büyüklerimizin yeni anılar biriktireceği bir güven kapısı olacak. Bunun yanı sıra her biri, fizyoterapi hizmetleriyle günlük hayatlarını daha rahat sürdürecek" diye konuştu.

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Foto - Türkiye'nin ulu çınarlarına şefkat kalkanı! Bakan Göktaş Eskişehir'den dünyaya medeniyet dersi verdi!

Türkiye’de 22 yıl önce yapılan NATO toplantısını hatırlatan Bakan Göktaş şunları söyledi: “Şimdi 22 yıl öncesini hatırlayalım. Bir NATO Zirvesi'ne daha ev sahipliği yapan bir Türkiye vardı. Fakat orada bazı eksiklikler vardı. Saygıdeğer Hanımefendi başörtüsü sebebiyle davet edilmemişti. Ama dün saygıdeğer Hanımefendi lider eşlerine, çok anlamlı bir programda ev sahipliği yaptı. Çocuklarımızın güvenliğini ilgilendiren önemli bir toplantıya liderlik etti. Gerçekten gurur duyduk. Şimdi diyoruz ki nereden nereye. Eser ve hizmet siyaseti derken AK Parti burada. Diplomasi derken AK Parti burada. Savunma sanayi derken, güvenlik derken, barış derken AK Parti burada. Sayın Cumhurbaşkanımız eser, hizmet ve diplomasi denildiğinde her zaman bir numarada. Dünya lideri olmak böyle bir şey. Allah ondan razı olsun. O davaya gönül vermiş her bir arkadaşımıza da gönülden şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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