Türkiye'nin ulu çınarlarına şefkat kalkanı! Bakan Göktaş Eskişehir'den dünyaya medeniyet dersi verdi!

'YAŞLILIK DÖNEMİNİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ; YALNIZLIK' Aktif yaşam merkezleriyle birlikte sosyal yaşamın içinde tutan, üretmeye ve paylaşmaya teşvik eden gündüzlü hizmet modellerini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Günümüzde yaşlılık döneminin en önemli sorunlarından biri; yalnızlıktır. Yalnızlık, yalnızca duygusal bir his değil, fiziksel ve ruhsal sağlığı da olumsuz etkileyen önemli bir sosyal meseledir. İşte bu nedenle, büyüklerimizi sosyal yaşamın içinde tutan, üretmeye ve paylaşmaya teşvik eden gündüzlü hizmet modellerini yaygınlaştırıyoruz. Nitekim 2023 yılında yaptığımız yaşlı profil araştırmasına göre, yaşlılarımızın yüzde 75’i evinde hayatını sürdürmek istiyor. Büyüklerimiz evlerinden, komşularından ve alıştıkları yaşam düzeninden ayrılmak istemiyor. Yaşlı Aktif Yaşam Merkezlerimiz de tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Büyüklerimizi bu merkezlerle alıştıkları çevreden ayrılmadan gün içinde sosyal, kültürel ve sağlık destekleriyle buluşturuyor. Akşam ise kendi yuvalarında, ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyorlar. Böylece hem bağımsız yaşamlarını sürdürüyor hem de yalnızlaşmadan aktif bir hayatın içinde yer almaya devam ediyorlar. Bugün ülkemizin dört bir yanında hizmet veren 43 Yaşlı Aktif Yaşam Merkezimiz ile vatandaşlarımızın günlerini daha huzurlu, daha üretken ve daha anlamlı geçirmelerine imkan sunuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, Yaşlı Aktif Yaşam Merkezimiz de bu anlayışın şehrimizde yeni adresi olacak. İnanıyorum ki yaşlı dostu bir mimariyle tasarlanan bu mekan, büyüklerimizin yeni anılar biriktireceği bir güven kapısı olacak. Bunun yanı sıra her biri, fizyoterapi hizmetleriyle günlük hayatlarını daha rahat sürdürecek" diye konuştu.