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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN ve F-35 mesajı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN ve F-35 mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KAAN ve F-35 programına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN ve F-35 mesajı

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN ve F-35 mesajı

Erdoğan'ın değerlendirmelerinde KAAN ve F-35 programına ilişkin notlar dikkat çekti.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN ve F-35 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN ve F-35 mesajı

'Özellikle Zirve vesilesiyle ülkemize resmî ziyaret gerçekleştiren kıymetli dostum ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, millî muharip uçağımız KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum

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