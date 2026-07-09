Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN ve F-35 mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KAAN ve F-35 programına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KAAN ve F-35 programına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın değerlendirmelerinde KAAN ve F-35 programına ilişkin notlar dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:
'Özellikle Zirve vesilesiyle ülkemize resmî ziyaret gerçekleştiren kıymetli dostum ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, millî muharip uçağımız KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum
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