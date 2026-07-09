Bakan Göktaş sapkınların uykusunu kaçırdı

"Yeni Doğum Yardım Programı'nı hayata geçirdik. Bu kapsamda, Türkiye'de 1 milyondan fazla anneye, doğum yardım ödemeleri verildi. İlk çocuğa 5 bin liralık, 2 ve sonraki çocuklar için her ay düzenli olarak, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar annenin hesabına düzenli olarak yatırıyoruz. Diğer önemli programımız, 18-29 yaş arası evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sunduğumuz 0 faizli, 4 yıllık kredi."