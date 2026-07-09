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Bakan Göktaş sapkınların uykusunu kaçırdı

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Bakan Göktaş sapkınların uykusunu kaçırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi hedef alan sapkınların uykusunu kaçıran ifadeler kullandı.

#1
Foto - Bakan Göktaş sapkınların uykusunu kaçırdı

Eskişehir'de açıklamalar yapan Bakan Göktaş 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı'nda aile değerlerine sahip çıkacaklarını belirtti.

#2
Foto - Bakan Göktaş sapkınların uykusunu kaçırdı

Göktaş, doğum yapan annelere verilen desteğe dikkati çekerek şunları söyledi:

#3
Foto - Bakan Göktaş sapkınların uykusunu kaçırdı

"Yeni Doğum Yardım Programı'nı hayata geçirdik. Bu kapsamda, Türkiye'de 1 milyondan fazla anneye, doğum yardım ödemeleri verildi. İlk çocuğa 5 bin liralık, 2 ve sonraki çocuklar için her ay düzenli olarak, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar annenin hesabına düzenli olarak yatırıyoruz. Diğer önemli programımız, 18-29 yaş arası evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sunduğumuz 0 faizli, 4 yıllık kredi."

#4
Foto - Bakan Göktaş sapkınların uykusunu kaçırdı

Evlenmek, yuva kurmak, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin yanında olduklarını belirten Göktaş, "Türkiye'de bir kreş seferberliği başlattık. İnşallah en yakın zamanda Eskişehir'de de bir gündüzlü, 0-6 yaşa yönelik sosyal kreş hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Bakan Göktaş sapkınların uykusunu kaçırdı

"AİLEYİ GÜÇLENDİREN ANLAYIŞI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ" - Göktaş, "2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı'nda da bütün çalışmalarımızda aileyi güçlendiren, büyüklerimize, aile değerlerimize sahip çıkan anlayışı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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