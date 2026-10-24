Bakanlık destek rakamlarını açıkladı: 15 farklı sosyal yardım tek kartta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aileyi ve toplumsal dayanışmayı koruma altına alan tarihi sosyal yardım hamlesinin bilançosunu ilan etti. Yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemiyle entegre çalışan Ailekart uygulaması üzerinden bugüne kadar vatandaşların hesabına tam 56 milyar 12 milyon 551 bin 214 lira nakit kaynak aktarıldı. Dağıtılan kart sayısı 3,5 milyonu aşarken, doğum yardımından engelli ve yaşlı aylıklarına kadar 15 farklı sosyal destek tek çatı altında toplandı.