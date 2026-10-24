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Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

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Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında, aileye ait malvarlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılmasında rol oynadıkları ve “emanetçi-kasa” olarak kullanıldıkları öne sürülen 9 kritik isim belirlendi. Aralarında Mustafa Sarıgül’ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel’in de bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

#1
Foto - Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü soruşturmada; Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandı.

#2
Foto - Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

Soruşturma kapsamındaki araştırmalar sonucunda, aileye ait malvarlığı değerlerine kasalık ve emanetçilik yaptığı tespit edilen 9 isim sevk yazısına girdi. Bu kişilerin Zekeriya Yasemin, Cihat Salman, Cihan Durak, Caner Baş, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Bayram Özata ve Zekai Erdem olduğu kaydedildi. Sevk yazısında, söz konusu isimlerin malvarlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri, haklarında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu vurgulandı.

#3
Foto - Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

32 MİLYON EUROLUK YALI VE BLOKE EDİLEN 100 MİLYON EURO Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin para aklama, dolandırıcılık ve tehdit iddialarıyla başlayan soruşturmada devasa finansal trafik gözler önüne serildi. Müştekilerin beyanlarına göre, Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olan yalının satışı karşılığında hesaba yurt dışından 100 milyon euroluk havale çıkarıldı; ancak yabancı banka bu işleme bloke koydu.

#4
Foto - Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

BLOKENİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN DEVREDİLEN TEKNE 100 milyon euroluk havale üzerindeki blokenin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin devreye sokulduğu aktarıldı. Müştekiler, 1,5 milyon euro değerindeki teknenin Emir Sarıgül'e devredildiğini, ancak devir bedelinin ödenmediğini ve 100 milyon euroluk havaledeki blokenin de çözülmediğini ileri sürdü.

#5
Foto - Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

ÇEVRİM İÇİ TOPLANTIDA 1 MİLYAR EUROLUK FON VAADİ Sevk yazısındaki en dikkat çekici maddelerden biri de 1 milyar euroluk fon iddiası oldu. Mustafa Sarıgül ve özel bir bankanın Şube Müdürü Cavidan Tanrah Artuner'in katıldığı çevrim içi toplantıda, Sarıgül'ün sahip olduğu kamu gücünü kullanarak 1 milyar euroluk fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getirmeyi vadettiği kaydedildi.

#6
Foto - Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

Müştekiler; Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın kaynağı belirsiz kayıt dışı parayı Türkiye'ye sokmak ya da resmî yollarla yurt dışına çıkarmak için kendileriyle irtibat kurduğunu iddia etti.

#7
Foto - Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

80 MİLYON EUROLUK YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE TEHDİT ARAMALARI Görüşmeler neticesinde yurt dışında kurulan bir şirketler grubunun, şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

#8
Foto - Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini belirten Alman müştekilerin, ellerindeki delil ve ses kayıtlarını gazeteci Murat Ağırel'e verdikleri; Ağırel'in belgeleri Mustafa Sarıgül'e iletmesinin ardından ise sürekli tehdit telefonları aldıklarını savcılığa bildirdikleri aktarıldı.

#9
Foto - Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

SARIGÜL'ÜN KORUMASIYLA BİRLİKTE 5 ŞÜPHELİ SORGUDA Soruşturma sürerken, Mustafa Sarıgül ve korumasının basına sızan görüntüleri için "montaj" raporu aldırılması karşılığında 200 bin dolar istendiği iddiasıyla yeni bir operasyon yapıldı. Gizli tanık ifadesi üzerine düzenlenen operasyonda, Sarıgül ile görüntüleri çıkan özel koruması Ömer D. ile Emir Sarıgül'ün kara kutusu olduğu öne sürülen Cihan Tunç, eski özel kalem müdürü Çağlar Sezgin, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alındı.

#10
Foto - Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

Zanlıların sorgusu devam ederken, Mustafa Sarıgül'ün "montaj" dediği görüntüler, kara para aklama soruşturmasında yeniden mercek altına alındı. Gizli tanığın, görüntülere ilişkin sahte "montaj raporu" hazırlanması karşılığında 200 bin dolar verildiği iddia edilmişti. Savcılık, videonun yeniden incelenmesi için Ulusal Kriminal Büroya yazı gönderdi.

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