Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu

32 MİLYON EUROLUK YALI VE BLOKE EDİLEN 100 MİLYON EURO Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin para aklama, dolandırıcılık ve tehdit iddialarıyla başlayan soruşturmada devasa finansal trafik gözler önüne serildi. Müştekilerin beyanlarına göre, Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olan yalının satışı karşılığında hesaba yurt dışından 100 milyon euroluk havale çıkarıldı; ancak yabancı banka bu işleme bloke koydu.