Paralar havada uçuşmuş! Sarıgül’lerin 9 gizli kasası ifşa oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında, aileye ait malvarlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılmasında rol oynadıkları ve “emanetçi-kasa” olarak kullanıldıkları öne sürülen 9 kritik isim belirlendi. Aralarında Mustafa Sarıgül’ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel’in de bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.