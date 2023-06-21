Seçim sonrası ilk siyasi anket

SONUÇLAR ÜZDÜ MÜ? - Seçim sonuçları yönünden vatandaşlara yöneltilen psikolojik değerlendirme sorularında pozitif cevaplar ağırlıkta oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesinden mutlu olduğunu söyleyen katılımcılar, seçim sonuçlarının kendilerinde hayal kırıklığı oluşturmadığını belirtti. İşte o başlıklar: Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasıyla ilgili genel olarak ne hissettiniz? MUTLU OLDUM I,7 MUTSUZ OLDUM 4,6 BİR ŞEY HİSSETMEDİM ,7 Seçim sonuçları sizde bir hayal kırıklığına yol açtı mı? EVET C,0 HAYIR W,0