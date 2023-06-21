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Seçim sonrası ilk siyasi anket

2023-06-21 15:39:25
Seçim sonrası ilk siyasi anket

Areda Survey Danışmanlık şirketinin 2-5 Haziran tarihleri arasında 26 şehirde toplam 2 bin 646 kişiyle gerçekleştirdiği ankette siyaset gündemindeki pek çok soru katılımcılara yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kesin zaferiyle neticelenen seçimlerde 6’lı koalisyon masasının uğradığı hüsrana ilişkin ilginç değerlendirmelere yer verildi. Başkan Erdoğan yönetiminde ekonominin ne olabileceği, 6’lı masanın geleceği, Kılıçdaroğlu’nun 38 milletvekilliği verdiği küçük partilerin ittifaka verdiği katkı, Kılıçdaroğlu’nun istifa edip etmemesi, CHP’nin başına kimin geçmesi gerektiği ve Muharrem İnce’ye yönelik kaset komplosuyla ilgili Areda anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

#1
Foto - Seçim sonrası ilk siyasi anket

SONUÇLAR ÜZDÜ MÜ? - Seçim sonuçları yönünden vatandaşlara yöneltilen psikolojik değerlendirme sorularında pozitif cevaplar ağırlıkta oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesinden mutlu olduğunu söyleyen katılımcılar, seçim sonuçlarının kendilerinde hayal kırıklığı oluşturmadığını belirtti. İşte o başlıklar: Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasıyla ilgili genel olarak ne hissettiniz? MUTLU OLDUM I,7 MUTSUZ OLDUM 4,6 BİR ŞEY HİSSETMEDİM ,7 Seçim sonuçları sizde bir hayal kırıklığına yol açtı mı? EVET C,0 HAYIR W,0

#2
Foto - Seçim sonrası ilk siyasi anket

EKOMOMİ NE OLACAK? - Ankette Türkiye’nin içerisinde bulunduğu mevcut ekonomik şartlarla ilgili de sorular yöneltildi. Seçim neticelerinin ekonomiye müspet yönde tesir edeceği görüşünü bildiren vatandaşlar, Cumhur İttifakı’na güvenini bildirdi. İşte o sonuçlar: Sizce seçimi Cumhur İttifakı’nın kazanmasının ekonomiye nasıl bir etkisi olur? OLUMLU R,6 OLUMSUZ G,4 Cumhur İttifakı’nın ekonomiyle ilgili sorunları çözebileceğini düşünüyor musunuz? EVET R,4 HAYIR G,6 Seçimden sonra Türkiye’nin genel olarak hangi yönde seyredeceğini düşünüyorsunuz? DAHA İYİ S,1 DAHA KÖTÜ F,9

#3
Foto - Seçim sonrası ilk siyasi anket

KÜÇÜK PARTİLERİN BÜYÜK VEKİLLERİ - 6’lı koalisyon masasının seçim sonrasındaki seyrine ilişkin suallere de katılımcılardan çarpıcı cevaplar geldi. Ezici oranla 6’lı masadaki küçük partilerin CHP listelerinden çıkardığı 38 milletvekilini hak etmediğini beyan eden vatandaşlar, ittifakın yerel seçimlerden önce dağılacağı görüşünde birleşti. İşte neticeler: Sizce Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partileri kazandıkları milletvekili sayılarını hak ettiler mi? EVET ,1 HAYIR ?,9. CHP’nin Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’ye kendi listesinden yer vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? DOĞRU BULUYORUM ,7 YANLIŞ BULUYORUM ?,3

#4
Foto - Seçim sonrası ilk siyasi anket

Millet İttifakı sizce bundan sonra ne yapacaktır? DAĞILIR V,5 SEÇİMDEN SONRA DAĞILIR &,7 DEVAM EDER ,8

#5
Foto - Seçim sonrası ilk siyasi anket

GÜVENİN ADRESİ AYNI - Seçim sürecinde öne çıkan vaatlere ilişkin sorulara seçmen, seçim sonuçlarına yakın oranda cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sürecinde verdiği sözlere genel olarak güven duydunuz mu? EVET S,3 HAYIR F,7. Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde verdiği sözlere genel olarak güven duydunuz mu? EVET D,5 HAYIR U,5

#6
Foto - Seçim sonrası ilk siyasi anket

SEÇMEN ‘BAY BAY KEMAL’ DİYOR - 13 yılda 12’inci seçim mağlubiyetini yaşayan CHP Genel Başkanlı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik istifa talepleri de halka soruldu. İşte sonuçlar: Sizce Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığına devam etmeli midir? EVET 8,5 HAYIR a,5

#7
Foto - Seçim sonrası ilk siyasi anket

Sizce CHP’nin başına kim geçmelidir? Ekrem İmamoğlu 3,6 Kemal Kılıçdaroğlu ,4 Muharrem İnce ,8

#8
Foto - Seçim sonrası ilk siyasi anket

İNCE’YE KASET KOMPLOSU - Topladığı 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olan eski CHP’li ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesine sebep olan kaset komplosunu vatandaşlar yüzde 67 oranında FETÖ-CHP tertibi olarak gördüğünü bildirdi. Sizce Muharrem İnce’ye karşı düzenlenen kaset komplosunun arkasında kim vardı? FETÖ ',0 CHP ",2 Kemal Kılıçdaroğlu ,8

#9
Foto - Seçim sonrası ilk siyasi anket

DEPREM KONUTLARI - Türkiye’nin en mühim konularından 6 Şubat depremleriyle ilgili bölgede başlatılan konutların inşası… AK Parti iktidarının bu konutları zamanında inşa edeceğini düşünenlerin oranı fazlalıkta. Hükümetin deprem bölgesindeki konutları zamanında yapıp teslim edebileceğini düşünüyor musunuz? EVET S,9 HAYIR F,1. Kaynak: Haber7

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