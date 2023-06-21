2023-06-21 15:39:25 Seçim sonrası ilk siyasi anket
Areda Survey Danışmanlık şirketinin 2-5 Haziran tarihleri arasında 26 şehirde toplam 2 bin 646 kişiyle gerçekleştirdiği ankette siyaset gündemindeki pek çok soru katılımcılara yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kesin zaferiyle neticelenen seçimlerde 6’lı koalisyon masasının uğradığı hüsrana ilişkin ilginç değerlendirmelere yer verildi. Başkan Erdoğan yönetiminde ekonominin ne olabileceği, 6’lı masanın geleceği, Kılıçdaroğlu’nun 38 milletvekilliği verdiği küçük partilerin ittifaka verdiği katkı, Kılıçdaroğlu’nun istifa edip etmemesi, CHP’nin başına kimin geçmesi gerektiği ve Muharrem İnce’ye yönelik kaset komplosuyla ilgili Areda anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.