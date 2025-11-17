Seçim kazanan Hamas’a savaş açıp zorla ülkenin başına geçti, 20 yıldır seçim yapmadı… Mahmud Abbas 90 yaşına girdi!

2006’daki seçimleri Hamas’ın kazanmasının ardından, 2007’de El Fetih ile yaşanan şiddetli iç çatışmalar sonucu Filistin toprakları ikiye bölündü; Hamas Gazze Şeridi’ni kontrolüne alırken Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih, Batı Yaka’da otoritesini korudu. Abbas’ın başkanlık süresi, “güvenlik endişeleri” ve “siyasi anlaşmazlıklar” nedeniyle defalarca ertelenen seçimler yapılmadığı için yaklaşık 20 yıldır devam etmekte. Ve Filistin halkının saygısını, desteğini tamamen kaybetmiş olan Mahmud Abbas, bugün itibariyle 90 yaşına gelerek, dünyanın en yaşlı iki devlet adamından biri oldu. Diğeri ise 93 yaşındaki Kamerun Başkanı Paul Biya.