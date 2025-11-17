  • İSTANBUL
2006’daki seçimleri Hamas’ın kazanmasının ardından, 2007’de El Fetih ile yaşanan şiddetli iç çatışmalar sonucu Filistin toprakları ikiye bölündü; Hamas Gazze Şeridi’ni kontrolüne alırken Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih, Batı Yaka’da otoritesini korudu. Abbas’ın başkanlık süresi, “güvenlik endişeleri” ve “siyasi anlaşmazlıklar” nedeniyle defalarca ertelenen seçimler yapılmadığı için yaklaşık 20 yıldır devam etmekte. Ve Filistin halkının saygısını, desteğini tamamen kaybetmiş olan Mahmud Abbas, bugün itibariyle 90 yaşına gelerek, dünyanın en yaşlı iki devlet adamından biri oldu. Diğeri ise 93 yaşındaki Kamerun Başkanı Paul Biya.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas 90 yaşına girdi.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas 90 yaşına girdi.

Foto - Seçim kazanan Hamas’a savaş açıp zorla ülkenin başına geçti, 20 yıldır seçim yapmadı… Mahmud Abbas 90 yaşına girdi!

İsrail ile olan iş birliği ve baskıcı yönetimi sebebiyle eleştirilen Abbas, Batı Şeria'da halen kısıtlı bir güce sahip olsa da Filistinliler arasındaki popülaritesini tamamen kaybetti.

Abbas buna karşın, savaş sonrasında Gazze Şeridi'nde oluşturulacak yönetiminde söz sahibi olmak için uğraşıyor.

Abbas buna karşın, savaş sonrasında Gazze Şeridi'nde oluşturulacak yönetiminde söz sahibi olmak için uğraşıyor.

Abbas 20 yıldır seçimsiz olarak görevde bulunuyor.

Abbas 20 yıldır seçimsiz olarak görevde bulunuyor.

Foto - Seçim kazanan Hamas’a savaş açıp zorla ülkenin başına geçti, 20 yıldır seçim yapmadı… Mahmud Abbas 90 yaşına girdi!

Filistinli bir anket şirketinin başkanı olan Halil Şikaki, "Abbas'ın "kafasını kuma gömdüğünü ve hiçbir inisiyatif almadığını" belirtiyor ve ekliyor: "Meşruiyeti uzun zaman önce tükendi. Kendi partisi ve bir bütün olarak Filistinliler için bir yük haline geldi."

Foto - Seçim kazanan Hamas’a savaş açıp zorla ülkenin başına geçti, 20 yıldır seçim yapmadı… Mahmud Abbas 90 yaşına girdi!

Abbas rejimi, Batı Şeria'da yönettiği bölgelerde yolsuzlukla ün salmış durumda. Abbas, yurt dışı seyahatleri haricinde Ramallah'taki merkezini nadiren terk ediyor. Karar alma mekanizmasını ise, Nisan ayında halefi olarak belirlediği, uzun süredir Hüseyin eş Şeyh'in de aralarında bulunduğu yakın çevresiyle sınırlandırıyor.

Foto - Seçim kazanan Hamas’a savaş açıp zorla ülkenin başına geçti, 20 yıldır seçim yapmadı… Mahmud Abbas 90 yaşına girdi!

Şikaki'nin kuruluşu tarafından Ekim ayında yapılan bir ankete göre Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 80'i Abbas'ın istifa etmesini istiyor. Halkın sadece üçte biri Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde tam ya da ortak bir yönetime sahip olmasını istiyor.

Foto - Seçim kazanan Hamas’a savaş açıp zorla ülkenin başına geçti, 20 yıldır seçim yapmadı… Mahmud Abbas 90 yaşına girdi!

Abbas'ın en fazla eleştirildiği noktalardan biri de İsrail ile güvenlik iş birliği. Abbas rejimi İsrail ile Filistinli direniş grupları hakkında istihbarat alışverişinde bulunuyor ve sık sık silahlı gruplara saldırılar düzenliyor.

Foto - Seçim kazanan Hamas’a savaş açıp zorla ülkenin başına geçti, 20 yıldır seçim yapmadı… Mahmud Abbas 90 yaşına girdi!

Pek çok Filistinli, bu durumun Abbas rejimini "işgalin taşeronu" haline getirmesinden şikayetçi. Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'nde felsefe ve kültürel çalışmalar profesörü olan Abdulcevad Ömer, "İsrail onu daha kırılgan ve zayıf hale getirmek için hareket ederken bile Filistin Yönetimi İsrail işgaliyle el ele vermeyi seçti" ifadelerini kullanıyor.

Eleştirilerin odağındaki Abbas'ın ölümüne kadar koltuğunu terk etmeyeceği düşünülüyor. (Kaynak: Mepa News, New Arab)

Eleştirilerin odağındaki Abbas'ın ölümüne kadar koltuğunu terk etmeyeceği düşünülüyor. (Kaynak: Mepa News, New Arab)

