Fethiye’de tarihi keşif: Binlerce yıllık sır gün yüzüne çıktı

Araştırma Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz: - "Her bir batık bizim için zaman kapsülü. Hangi dönemde ne gibi üretimler yapılmış, nasıl amforalar kullanılmış, bunlar nerede üretilmiş, hangi kentten ticaret yapılmış hepsini anlayabiliyoruz" AYŞE YILDIZ - Muğla'nın Fethiye ilçesi kıyılarında yürütülen su altı arkeolojisi yüzey araştırmalarında Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar gemilerin bağlandığı antik demirleme yeriyle 3 gemi batığına ulaşıldı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Araştırma Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi, suyun metrelerce derinliğindeki tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için önemli çalışma gerçekleştiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında metrelerce derinliğe dalış yaparak, ileri teknoloji sonar cihazları ve robotların yardımıyla gemi batıklarına ulaşan ekip, hem tespit ettikleri gemi batıklarında kazı yapıyor hem de yeni batıkların keşfedilmesi için yüzey araştırmaları yürütüyor. Üzerindeki yüküyle batan gemi batıklarını hem envantere kazandıran hem de yürüttükleri kazılarda çıkardıkları buluntularla geçmişin deniz ticaretine ışık tutan arkeologlar, bu yıl yürüttükleri çalışmalarda 6'sı Antalya'da 4'ü Fethiye'de 10 yeni gemi batığına ulaştı. Fethiye kıyılarında da çalışma yapan ekip, milattan önce 4. ve milattan sonra ise 6. yüzyıla tarihlenen antik demirleme yeri ile 3 gemi batığını keşfetti. Keşif, su altı arkeologlarını heyecanlandırdı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine, UPL bilimsel araştırma inceleme gemisiyle bu sene 10 batık belgelediklerini, özellikle bu sene ilk kez Fethiye kıyılarında böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.