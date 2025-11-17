Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze...

Müzenin alt katı Naim Süleymanoğlu’nun ailesiyle yaşadığı yılları yansıtan etnografik bir düzenlemeyle hazırlandı. Bu bölümde; Süleymanoğlu ailesinin orijinal eşyaları, annesi Hatice Hanım ile babası Süleyman Bey ve üç çocuğun silikon heykelleri, dönemsel sedir, kilim, ocak ve mutfak ögeleriyle birlikte ahşap kapı, sandık, sepet ve köy yaşamına dair unsurlar yer aldı. Müzenin üst katındaki iki ayrı oda millî sporcumuzun spor hayatını iki dönemde anlatacak. Bulgaristan adına kazandığı madalya ve belgeler, ilkokul çantası, haltere başladığı yıllara dair materyaller, kendi anlatımıyla hayat hikâyesinin gösterildiği ekran ve minik ziyaretçiler için “Oyuncak Naim” alanı Cep Herkülü’nün Bulgaristan yıllarını yansıtacak. Türkiye’deki Naim ise silikon heykeli ve iltica sonrası kazandığı madalyalar, antrenmanlarda kullandığı halter, eşofman, tişört ve ayakkabı replika takımı, olimpiyat madalyası replikaları ile Devlet Üstün Hizmet Beratı ve olimpiyat belgeleriyle anlatılacak.