Türkiye'nin ünlü bankasında büyük skandal! "Emekli müdür yardımcısı, vatandaşların hesaplarını boşalttı" iddiası
Adana’da bir kamu bankasından emekli olan müdür yardımcısı hakkında, iki ayrı müşterinin hesaplarından milyonlarca liranın kaybolduğu iddiaları büyük yankı uyandırdı. Savcılığa yansıyan dosyada, biri 298 bin dolar diğeri 2 milyon lira olan paraların izinsiz şekilde farklı hesaplara aktarıldığı öne sürülürken, emekli müdür yardımcısı suçlamaları reddedip yalnızca borç aldığını savundu. Mağdurlar ise paralarının “buhar olduğunu” söyleyerek sorumluların bulunmasını talep ediyor.