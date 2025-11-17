Türkiye’nin ünlü bankasında büyük skandal! “Emekli müdür yardımcısı, vatandaşların hesaplarını boşalttı” iddiası

2014 yılında küçük kızı ve oğlunun geleceği için bankaya vadeli olarak 338 bin dolar yatırdığını anlatan Bülent Elma, "2014 yılından bu yana yurt dışında çalışıyordum. bankaya 388 bin dolar para yatırdım. Daha sonra kalp krizi geçirdim ve dönme kararı aldım. Bankanın müdür yardımcısı bir kadın, eşimle de çok samimiydi ve bize bir şekilde imzalar attırıyordu. Bu paraları çocuklarım için yatırıyordum. Büyük çocuğum ev ve araba istedi; ben de bankacı kadından paramı istedim. Yaklaşık 6 ay önce 5 milyon lira ile geldi. Biz "paramızı istiyoruz" dedik, kabul etmedik. Sahte dekont düzenlemiş. En son bize gönderdiği dekontta 442 bin dolar yazıyordu. Şu an paramız buhar oldu. Sadece en küçük çocuğumun adına 40 bin dolar bırakmış. Hiç tanımadığımız kişilere para göndermiş. Sözde bu paraları ben yollamışım ama hiçbirini tanımıyorum. Şikayetçi olduk savcılık şu an müfettiş raporunu bekliyor" dedi.