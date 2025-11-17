Giriş Tarihi: Yüksek emekli aylığı almak için dilekçe ne zaman verilmeli? Uzmanı tarih vererek uyardı!
Yüksek emekli aylığı için neler yapılmalı? Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? İşte ayrıntılar… Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 6 aylık zam oranları da belli olacak. Emeklilik için yaş ve prim günü şartlarını yerine getirmiş olanlar içinse emeklilik dilekçesinin verileceği tarih büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliye ayrılan çalışanların aylıklarını bağlarken, emekli olacak kişinin çalışma yaşamı boyunca kuruma bildirilen prime esas kazançlarına, prim ödeme gün sayısına ve aylık bağlama oranına göre işlem yapıyor. Fakat enflasyonun yüksek olduğu yıllarda emeklilik dilekçesinin verilme tarihi de emeklilerin aylıklarını etkiliyor.