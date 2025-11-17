  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Bakan duyurdu: 'İki ürünümüz daha AB'den tescil aldı!'

AA Giriş Tarihi:
Bakan duyurdu: 'İki ürünümüz daha AB'den tescil aldı!'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpsala pirinci ve Bursa kestane şekerinin Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretli ürün tescili aldığını duyurdu.

#1
Foto - Bakan duyurdu: 'İki ürünümüz daha AB'den tescil aldı!'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

#2
Foto - Bakan duyurdu: 'İki ürünümüz daha AB'den tescil aldı!'

Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bakan duyurdu: 'İki ürünümüz daha AB'den tescil aldı!'

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre İpsala pirinci AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci Türk ürünü oldu.

#4
Foto - Bakan duyurdu: 'İki ürünümüz daha AB'den tescil aldı!'

Kacır, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı. Uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle Anadolu'nun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeriyle, AB'de tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikayesinin simgeleri. 2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi, bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Bakan duyurdu: 'İki ürünümüz daha AB'den tescil aldı!'

Türkiye'nin halen AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar: "Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri."

