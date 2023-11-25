Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

“Yaklaşık 45 gün Semih Kaya ve Barış Bey yine benim odama geldiler. Semih Kaya'nın beni önceden tehdit etmesi sebebiyle 1 milyon 575 bin dolar parayı ben tekrar 2. Ödeme olarak kendisine aynı gün yaptım. Semih Kaya da benim odamda elden aldığı bu parayı Barış Bey'e evin 2. Taksiti olacak şekilde ödedi. Olay tam olarak şöyledir. Ben Semihten ilk başta aldığım 300 bin dolar ödedim. Daha sonrasında aldığım 3 milyon 200 bin dolar parayı da tamamen ödedim." "Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca kez evime gelerek, beni tehdit ederek benden zorla para almıştır. Bodrum’da bahsettiğim villayı da bu parayla almıştır. Fırat Özdemir de benden elde ettiği paralar ile annesi üzerine kayıtlı bulunan TOKİ Villalarına 500 bin dolar para ödeme yaptı. Benden tehditle bu zamana kadar Fırat Özdemir de yüksek miktarlarda para aldı. Ayrıca Semih Kaya da benden aldığı paralar ile Hybrid yüksek fiyatlı lüks bir araçta satın aldı.“