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Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

2023-11-25 14:03:57
Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

Denizbank'ta şube müdürü olan Seçil Erzan'ın futbol dünyasını 'Fatih Terim Fonu' ile milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili davada ilginç gelişmeler oluyor. Seçil Erzan, Galatasaraylı Semih Kaya'nın kendisinden zorla verdiğinden çok daha fazla para aldığını bu paralarla Bodrum'da villa ve lüks elektrikli araç satın aldığını iddia etti. Savcılık, Semih Kaya ve Ayhan Akman dahil 11 kişi hakkında tefecilik soruşturması başlattı.

#1
Foto - Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera’nın da yer aldığı onlarca kişi DenizBank şube müdürü Seçil Erzan tarafından “Yüksek faizli fon” iddiasıyla dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olmuş ve dava açılmıştı. Seçil Erzan, ifadesinde Semih Kaya, Ayhan Akman ve Fırat Özdemir’in “fon” kapsamında tehdit ve şiddete başvurarak verdikleri paradan daha fazlasını aldıklarını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı tutuklu sanık Seçil Erzan’ın ifadeleri doğrultusunda 'tefecilik' soruşturması başlattı.

#2
Foto - Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

Seçil Erzan, Semih Kaya’dan fon vaadiyle para aldığını kabul ederek şu iddialarda bulundu: “Kendisinden 3 milyon 200 bin Amerikan Doları para aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım. Semih Kaya bana bu parayı vermek zorundasın dedi. Senden bu parayı her ne olursa olsun alacağım."

#3
Foto - Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

"Ben o dönem Semih Kaya'ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Daha doğrusu onlardan fon vaadiyle bir şekilde para alıp Semih Kaya ve Fırat Özdemir'den kurtulmak için her ikisine de ödeme yaptım.” Seçil Erzan, Semih Kaya’dan “fon” vaadiyle önce 300 bin dolar aldığını ifade etti. Geriye kalan 2 milyon 900 bin doların ise “fon” olarak değil faize ilişkin para olduğunu Semih Kaya’ya söylediğini iddia eden Seçil Erzan, “Tam olarak fon vaadiyle ilk başta Semih Kaya'dan 300 bin dolar para aldım. Sonra aldığım (3.200.000 USD olana kadar kısım) tamamen faize ilişkin bir paradır. Semih Kaya bana zorla para satmıştır” dedi.

#4
Foto - Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

Fırat Özdemir'e defalarca böyle bir fon olmadığını söylediğini öne süren Seçil Erzan, “ Bana ‘ne yaparsan yap, nasıl bulursan bul bu parayı bana öde, ben gelecek planlarımı yaptım, Semih Kaya furbolu bıraktı, ne yaparsan yap bu parayı sende bırakmayız, alırız’ dedi” ifadelerini kullandı. Seçil Erzan iddialarını şöyle sürdürdü:  “Ayrıca benim Semih Kaya'ya yaptığım ödeme sonrası yani tam olarak zorla aldığı faizlerler Bodrum’da bir villa satın aldı. Bu villayı 4 milyon 200 bin Euro'ya Semih Kaya satın aldı. Hatta şöyle ki benim odamda 2022 yılının sonlarında Semih Kaya bu villaların satış müdürü olan Barış Bey ile odama geldi. Benim odamda görüşme yaptılar. Sonrasında ben bu villanın peşinatını Semih Kaya'ya 1 milyon 575 bin dolar ödeme yaptım. O da bu parayı villa bedeli olarak benim odamda Semih Kaya'dan Barış Bey 2 taksit olacak şekilde elden teslim aldılar.”

#5
Foto - Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

“Yaklaşık 45 gün Semih Kaya ve Barış Bey yine benim odama geldiler. Semih Kaya'nın beni önceden tehdit etmesi sebebiyle 1 milyon 575 bin dolar parayı ben tekrar 2. Ödeme olarak kendisine aynı gün yaptım. Semih Kaya da benim odamda elden aldığı bu parayı Barış Bey'e evin 2. Taksiti olacak şekilde ödedi. Olay tam olarak şöyledir. Ben Semihten ilk başta aldığım 300 bin dolar ödedim. Daha sonrasında aldığım 3 milyon 200 bin dolar parayı da tamamen ödedim." "Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca kez evime gelerek, beni tehdit ederek benden zorla para almıştır. Bodrum’da bahsettiğim villayı da bu parayla almıştır. Fırat Özdemir de benden elde ettiği paralar ile annesi üzerine kayıtlı bulunan TOKİ Villalarına 500 bin dolar para ödeme yaptı. Benden tehditle bu zamana kadar Fırat Özdemir de yüksek miktarlarda para aldı. Ayrıca Semih Kaya da benden aldığı paralar ile Hybrid yüksek fiyatlı lüks bir araçta satın aldı.“

#6
Foto - Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman’ın kendisine verdiği paradan fazlasını aldığını ifade eden Seçil Erzan, “Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Ayhan Akman'a da fon vaadinde bulunmadım. Kendisinden faizle para satın aldım ancak kendisi çok daha fazla faizle verdiği parayı geri aldı. Kesinlikle Ayhan Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı” dedi. Savcılık iddianamesinde, aralarında Semih Kaya, Ayhan Akman ve Fırat Özdemir’in de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında ayrıca bir soruşturma açıldığı bilgisi yer aldı. Sözcü'den İsmail Saymaz, o soruşturmanın 'tefecilik' soruşturması olduğunu yazdı. 

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