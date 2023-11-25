2023-11-25 14:03:57 Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı
Denizbank'ta şube müdürü olan Seçil Erzan'ın futbol dünyasını 'Fatih Terim Fonu' ile milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili davada ilginç gelişmeler oluyor. Seçil Erzan, Galatasaraylı Semih Kaya'nın kendisinden zorla verdiğinden çok daha fazla para aldığını bu paralarla Bodrum'da villa ve lüks elektrikli araç satın aldığını iddia etti. Savcılık, Semih Kaya ve Ayhan Akman dahil 11 kişi hakkında tefecilik soruşturması başlattı.