2024-01-05 15:04:09 Seçil Erzan, kırıp atmıştı! Telefonu ifşa oldu! Akrabası Mahmut Amca detayına bakın! “Hayırlı işler Mahmut Amca”
Tanınmış kişileri yüksek fon vaadiyle kandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın kırılan telefonundan ortaya çıkan mesajlarda fon vaadinden tek mutlu kişinin, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan akrabası Mahmut Yılmaz olduğu görüldü. Seçil Erzan’ın kırık telefonundan çıkan yazışmalardaki tek mutlu kişi, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan akrabası Mahmut Yılmaz’dı. Erzan birkaç gün sarkmayla Yılmaz’ın parasını faiziyle birlikte ödedi. Teşekkürüne de “Hayırlı işler Mahmut Amca” diye yanıt verdi.