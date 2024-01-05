  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ortalığı karıştıracak bomba: Arda Güler'de büyük tehlike! Az önce Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Samsun'da üzücü görüntü

Kilosu 130 liraya düştü! O marketten ortalığı karıştıracak kırmızı et indirimi

Taraftarı şok eden PSG iddiası: Hala da istiyorlar: Yok artık bomba patlıyor!

Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

O golcüyle ilgili flaş gelişme! Şimdi herkes “Ama bu nasıl olur” diyor! Resmen açıklandı...

Kötü haber resmen açıklandı! Galatasaray'da Mauro Icardi depremi

O SGK uzmanıyla ilgili flaş gelişme! Şimdi herkes “Ama bu nasıl olur” diyor! Bunların hakkı idam, idam

Seçil Erzan, kırıp atmıştı! Telefonu ifşa oldu! Akrabası Mahmut Amca detayına bakın! “Hayırlı işler Mahmut Amca”

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı! Söyledikleri, “Sen kimi yiyorsun koçum” dedirtti
Gündem
4
Seçil Erzan, kırıp atmıştı! Telefonu ifşa oldu! Akrabası Mahmut Amca detayına bakın! "Hayırlı işler Mahmut Amca"

2024-01-05 15:04:09
Seçil Erzan, kırıp atmıştı! Telefonu ifşa oldu! Akrabası Mahmut Amca detayına bakın! “Hayırlı işler Mahmut Amca”

Tanınmış kişileri yüksek fon vaadiyle kandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın kırılan telefonundan ortaya çıkan mesajlarda fon vaadinden tek mutlu kişinin, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan akrabası Mahmut Yılmaz olduğu görüldü. Seçil Erzan’ın kırık telefonundan çıkan yazışmalardaki tek mutlu kişi, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan akrabası Mahmut Yılmaz’dı. Erzan birkaç gün sarkmayla Yılmaz’ın parasını faiziyle birlikte ödedi. Teşekkürüne de “Hayırlı işler Mahmut Amca” diye yanıt verdi.

#1
Foto - Seçil Erzan, kırıp atmıştı! Telefonu ifşa oldu! Akrabası Mahmut Amca detayına bakın! "Hayırlı işler Mahmut Amca"

Mahmut Yılmaz, Seçil Erzan’la akrabaydı. 16 Kasım 2011’de Erzan’a miktarı belli olmayan bir para verdi ve faiziyle birlikte geri aldı. Erzan, 5 Ocak 2023’te yine Mahmut Yılmaz’a başvurdu. Yılmaz’dan 1 milyon TL aldı ve 52 bin 700 dolar olarak sisteme koyacağını söyledi. 6 Ocak 2023’te sözde sisteme konulan 52 bin 700 dolar 31 Ocak 2023’te 63 bin 240 dolar olacaktı. Seçil Erzan o sırada diğer para aldıklarına ödeme yapmıyordu ama sözde vadenin bittiği 31 Ocak 2023 günü saat tam 09.06’da Yılmaz’a haber verdi. Vadenin 15 Şubat’a kadar uzatılması durumunda yüzde 12.5 daha faiz vereceğini söyledi.

#2
Foto - Seçil Erzan, kırıp atmıştı! Telefonu ifşa oldu! Akrabası Mahmut Amca detayına bakın! "Hayırlı işler Mahmut Amca"

Mahmut Yılmaz, 15 Şubat 2023’te sözde vadesi dolan parayı bir kez daha Seçil Erzan’da bıraktı. Bu kez vade 1 Mart 2023’te doluyordu. Ancak Erzan iyice sıkışmıştı. Futbolcular sürekli arıyor, tefeciler tehdit ediyordu. Üstelik Çorlu’daki evleri de satmıştı. Mahmut Yılmaz, 7 Mart 2023’te Seçil Erzan’a “Yarın parayı bekliyorum. Ödemelerim var” diyerek mesaj attı. Erzan parayı 9 Mart 2023 akşam üstü 100 bin dolar olarak yatırdı. Mahmut Yılmaz 10 Mart 2023 günü saat 08.16’da Seçil Erzan’a “Çok teşekkür ederim benim için çok kazançlı oldu” diye mesaj attı. Seçil Erzan da Mahmut Yılmaz’a, “Hayırlı işler Mahmut Amca” diye yanıt verdi.

#3
Foto - Seçil Erzan, kırıp atmıştı! Telefonu ifşa oldu! Akrabası Mahmut Amca detayına bakın! "Hayırlı işler Mahmut Amca"

- Topladığı paraları ödeyemeyen Seçil Erzan, tutuklanmadan bir ay önce en yakın arkadaşı ve paraları taşıyan çantacısı Nazlı Can’a “Ben bittim” diye mesaj atıyor. Nazlı Can ise “Hepimiz bittik” diye yanıt veriyor. Erzan bir süre sonra artık mesajlarına da cevap vermeyen arkadaşına 9 Mart günü yeniden bir mesaj atarak “Neden telefonu açmıyorsun Nazlı? Sen de mi açmayacaksın? Ben gidiyorum hoşçakal” diyor. Nazlı Can buna karşılık “Nereye, bizi böyle bırakıp mı?” diye yazıyor. Bunun üzerine Erzan, “Bu şekilde herkes bana düşmanken ben çözemem. İlk önce kapıma yakınlarım geldi. Kimsenin suçu günahı yok” diye cevap veriyor. Ardından yazışma şöyle devam ediyor: Nazlı Can: Sen herkesi öyle bir batağa soktun ki. Ne yapacaksın? Söyle lütfen. Nereye gidiyorsun?

Yunanistan çalkalanıyor! Fatih Terim resmen reddedildi
Spor

Yunanistan çalkalanıyor! Fatih Terim resmen reddedildi

Yunanistan gelen bir haberle resmen şoka uğradı. Fatih Terim'in basın toplantısında transfer etmek istediğini söylediği Anastaisos Bakasetas..
Memura yeni seyyanen zam müjdesi! Rekor seviyede artacak!
Ekonomi

Memura yeni seyyanen zam müjdesi! Rekor seviyede artacak!

Memur maaş zammı oranı Ocak 2024 için belli oldu. Yüzde 49,25’lik zammın ardından Temmuz 2023 döneminde memurlara yapılan 8.077 TL'lik seyya..
Fatih Portakal'dan canlı yayında flaş iddia! Kendisi istemiyor, gönülsüz ama AK Parti'nin İstanbul adayı o olacak

Fatih Portakal'dan canlı yayında flaş iddia! Kendisi istemiyor, gönülsüz ama AK Parti'nin İstanbul adayı o olacak
Böylesi görülmedi! İyi Parti’de istifa rakamları hızla yükseliyor
Gündem

Böylesi görülmedi! İyi Parti’de istifa rakamları hızla yükseliyor

Son dönemde peş peşe istifaların geldiği İyi Parti'ye bir darbe de teşkilatlardan geldi. Son dönemde 108 bin 935 üye kaybedilirken parti kay..
Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti! Duyan kahroldu

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti! Duyan kahroldu
Cem Küçük AK Parti'nin İstanbul adayını Erdoğan'dan önce açıkladı: Yüzde 99 o isim olacak

Cem Küçük AK Parti'nin İstanbul adayını Erdoğan'dan önce açıkladı: Yüzde 99 o isim olacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23