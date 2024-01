Seçil Erzan, kırıp atmıştı! Telefonu ifşa oldu! Akrabası Mahmut Amca detayına bakın! “Hayırlı işler Mahmut Amca”

- Topladığı paraları ödeyemeyen Seçil Erzan, tutuklanmadan bir ay önce en yakın arkadaşı ve paraları taşıyan çantacısı Nazlı Can’a “Ben bittim” diye mesaj atıyor. Nazlı Can ise “Hepimiz bittik” diye yanıt veriyor. Erzan bir süre sonra artık mesajlarına da cevap vermeyen arkadaşına 9 Mart günü yeniden bir mesaj atarak “Neden telefonu açmıyorsun Nazlı? Sen de mi açmayacaksın? Ben gidiyorum hoşçakal” diyor. Nazlı Can buna karşılık “Nereye, bizi böyle bırakıp mı?” diye yazıyor. Bunun üzerine Erzan, “Bu şekilde herkes bana düşmanken ben çözemem. İlk önce kapıma yakınlarım geldi. Kimsenin suçu günahı yok” diye cevap veriyor. Ardından yazışma şöyle devam ediyor: Nazlı Can: Sen herkesi öyle bir batağa soktun ki. Ne yapacaksın? Söyle lütfen. Nereye gidiyorsun?