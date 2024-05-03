Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

Müşteki Hasan Çorbacı’nın ifadesine de yer verilen iddianamede, "2022 yılında arsa almak için Erzan’dan para talep ettim, bana ‘abi paranı bozarsan çok büyük zarar edersin’ dedi. Ben de ‘zarar önemli değil’ deyip paramı göndermesini istedim. O tarihten sonra bir daha da aradığımda kendisine ulaşamadım. Sunumdayım, toplantıdayım gibi şeyler yazarak beni oyaladı. Daha sonraki günlerde olayların gün yüzüne çıktığını görüp dolandırıldığımı anladım" dediği aktarıldı.