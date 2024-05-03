2024-05-03 18:30:34 Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında 5 yeni mağdur daha ortaya çıktı. Mağdurlar hakkında hazırlanan iddianamelerin ana dava dosyasıyla birleşmesiyle şikayetçilerin sayısı 21’den 26’ya, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 275 yıla yükseldi.