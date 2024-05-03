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Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

2024-05-03 18:30:34
Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında 5 yeni mağdur daha ortaya çıktı. Mağdurlar hakkında hazırlanan iddianamelerin ana dava dosyasıyla birleşmesiyle şikayetçilerin sayısı 21’den 26’ya, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 275 yıla yükseldi.

#1
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında 5 yeni mağdur daha ortaya çıktı.

#2
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca birleştirme talepli düzenlenen iddianamelerin kabul edilmesiyle mağdur sayısı 21’den 26’ya yükseldi. İddianamelerde Kaan Sinih, Sevgil Sinih, Tursun Sinih, Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.

#3
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

Hazırlanan iddianamede, müştekilerden Hacer ile Hasan Çorbacı’nın Tekirdağ’da yaşadıkları ve geçimini pazarcılık ile sağladıkları, Erzan ile müştekilerin, Erzan’ın babasının da pazarcı olması sebebiyle tanışıklıklarının bulunduğu, Erzan’ın müştekileri arayarak birikimlerini gizli bir fona yatıracağını söyleyerek ikna ettiği, sanıklardan Hüseyin Eligül’ün hesabına toplamda 1 milyon 900 bin lira aktardıklarını ve sonra dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi oldukları kaydedildi.

#4
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

Müşteki Hasan Çorbacı’nın ifadesine de yer verilen iddianamede, "2022 yılında arsa almak için Erzan’dan para talep ettim, bana ‘abi paranı bozarsan çok büyük zarar edersin’ dedi. Ben de ‘zarar önemli değil’ deyip paramı göndermesini istedim. O tarihten sonra bir daha da aradığımda kendisine ulaşamadım. Sunumdayım, toplantıdayım gibi şeyler yazarak beni oyaladı. Daha sonraki günlerde olayların gün yüzüne çıktığını görüp dolandırıldığımı anladım" dediği aktarıldı.

#5
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

"Kendilerine herhangi bir borcum bulunmamaktadır"

#6
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

Erzan’ın ise ifadesinde, "Hacer ve Hasan Çorbacı’yı pazarcı olması sebebiyle tanırım, ben bunlardan bu zamana kadar fon ya da başka bir ad altında hiçbir zaman para almadım. Sadece banka bir takım yasal işlemler yapmışlardır. Kendilerine herhangi bir borcum bulunmamaktadır’’ dediği kaydedildi.

#7
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

Geçimini pazarcılık ile sağlayan çifti 125 bin lira dolandırdığı belirtildi İddianamede, Erzan’ın müştekilere yatırım yapacağını söyleyerek kandırıp fona para yatırmaya ikna ettiği, Erzan’ın sanıklardan Hüseyin Eligül ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekilerden toplamda 125 bin lira para alarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

#8
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

2 milyon 250 bin lira ile 150 bin dolar dolandırdığı aktarıldı

#9
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

İddianamede, Erzan’ın müştekiler Kaan Sinih, Sevgil Sinih ve Tursun Sinih’i ise başından itibaren kandırıp fona para yatırmaya ikna ettiği, müştekilerden toplamda 2 milyon 250 bin lira ile 150 bin dolar alarak dolandırdığı belirtildi.

#10
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

İddianamede, müştekilerin Erzan ile arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları, Erzan’ın müştekilere devlet destekli bir fon olduğunu ve bundan kimseye bahsetmemeleri yönünde telkinlerde bulunduğu böylece müştekileri dolandırdığı belirtildi.

#11
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

Müştekilerin para çekmek istedikleri zaman Erzan'ın medyaya yansıyan haberlerini gördükleri ve bu şekilde dolandırıldıklarını anladıkları da kaydedildi. Öte yandan iddianamelerin kabul edilmesiyle birlikte Seçil Erzan hakkında talep edilen hapis cezası 275 yıla kadar yükseldi.

#12
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

#13
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

#14
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

#15
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

#16
Foto - Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

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