2023-08-19 13:45:21 Sayıları giderek düşüyor! Türkiye’de son 25
Yavrularına bakma konusunda nazlı ve dikkatsiz olmasıyla tanınan Ankara tavşanından, Türkiye’de sadece 25 tane kaldı. Tüylerinin dayanıklı, hafif ve esnek olmasından dolayı avlanan ve nesli tükenme noktasına gelen Ankara tavşanlarından Türkiye’de sadece 25 tane kaldı. Hollanda, Çin ve Kore gibi ülkeler ise bu tavşanı tüyleri için beslemeye ve üretmeye devam ediyor. Ankara tavşanının soyunu devam ettirmek isteyen Ankara’nın Pursaklar Belediyesi ise tavşana sahip çıktı. Yurt dışından güçlükle getirdiği Ankara tavşanı yavrularını besleyen Pursaklar Belediyesi, Türkiye’de kalmadığı iddia edilen bu tavşanların sayısını 25’e çıkarmayı başardı. Tavşanların bakımı ise Pursaklar Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Endemik Vadide yapılıyor. Tavşanların bakımını üstlenen Veteriner Hekim İsa Demir, tavşanlar hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.