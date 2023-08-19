Sayıları giderek düşüyor! Türkiye’de son 25

Veteriner Hekim İsa Demir, Ankara tavşanını tüm Türkiye’de aradıklarını fakat bulamadıklarını söyledi. Demir, aramaya devam ettiklerinde tavşanın; Hollanda, Kore ve Çin’de üretildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Biz elde etmek için hala aramaya devam ettiğimizde Tarım ve Orman Bakanlığına da sorduk. Hiçbir kayıtlı üretici ve işletmecisinin olmadığını öğrendik. Kayıtlı üretim hanenin en son 20 yıl önce kapandığını öğrendik. Fakat bu türün Endemik Vadide olması şart. Aramaya devam ettik ve bir hobisi olan arkadaşın yurt dışından Türkiye’ye getirildiğini öğrendik. Bu arkadaş, Ankara tavşanının bakımlarını yürütemiyordu açıkçası. Elindeki 3 çifti bize vermeyi kabul etti. Ondan temin ettiğimiz 3 çiftle yola çıktık ve üretimine çabaladık. İki yıldır parkımızın ana unsurları arasında bu tavşanlar. Sonunda çok şükür Ankara tavşanını, kendi anavatanında üretmeyi başardık. Üretiyoruz ve çoğaltıyoruz. Şu anda 24 tane Ankara tavşanı var elimizde.”