  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
15
Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

2024-05-30 14:26:19
Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

Cumhuriyet tarihinden bu yana 6 kat artan Türkiye nüfusunun 'yaşlandığı' ortaya çıktı.

#1
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk sayımın yapıldığı 1927 yılında 13 milyon 648 bin 270 olan nüfus, geçen yıl 85 milyon 372 bin 377'ye çıktı.

#2
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlandığı 2023'te, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye çıkarak cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

#3
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

İlk sayımdan bu yana nüfusu yaklaşık 6 kat artan Türkiye'de, ilk istatistiklerin tutulduğu 1935 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

'ÇOK YAŞLI NÜFUSLU ÜLKE'

#5
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

Geçen yıl sonu itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfusun 8 milyon 722 bin 806'ya ulaşmasıyla Türkiye, Birleşmiş Milletler kriterlerine göre 'çok yaşlı nüfuslu ülke' statüsünde yer almaya başladı. Nüfus artış hızı gerileyen ve nüfusu hızla yaşlanan Türkiye'de, nüfus projeksiyonlarına göre; yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor.

#6
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

YAŞLI NÜFUS ARTTI, ÇOCUK NÜFUS AZALDI

#7
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

Nüfusunda yaş yapısı şekil değiştiren Türkiye'de yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artarken, çocukların azaldı. 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34'ünü, çocuklar oluşturdu. Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan çocuk nüfusu, 1935'ten itibaren en düşük veri oldu.

#8
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

ORTANCA YAŞ 2023'TE 34'E YÜKSELDİ

#9
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

Çocuk nüfus oranı ortalaması yüzde 18 olan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ile karşılaştırıldığında; ortalama yüzde 26 olan Türkiye'de, bu oranın 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.

#10
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

YAŞLI VE ÇOCUK NÜFUSU EN FAZLA OLAN İLLER

#11
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20 ile Sinop, en düşük olduğu il yüzde 3,5 ile Şırnak oldu.

#12
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

En yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 44,4 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il yüzde 16,5 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti.

#13
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI GERİLEDİ

#14
Foto - Sayı artıyor ama… Türkiye nüfusunda ürküten tablo

Yıllık nüfus artış hızı 1935'te binde 21,1 iken 1950'de binde 21,7, 2000 yılında binde 18,3'e oldu. Artış hızı 2018'de 14,7, 2022 yılında binde 7,1, 2023'te binde 1,1'e geriledi. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkeden büyük sürpriz! Türkiye'nin borçlarını silme kararı aldılar
Ekonomi

O ülkeden büyük sürpriz! Türkiye'nin borçlarını silme kararı aldılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye jest yaparak kredi borçlarını silme kararı aldı.
Kuzey Kore'den tansiyonu yükselten adım
Dünya

Kuzey Kore'den tansiyonu yükselten adım

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ülke sularına bir dizi balistik füze fırlattığını duyurdu.
Polis operasyonla ele geçirdi! Seçimin yenileneceği ilçede şok eden görüntü
Gündem

Polis operasyonla ele geçirdi! Seçimin yenileneceği ilçede şok eden görüntü

Pazar günü yerel seçimlerin yenileneceği Şanlıurfa’dan şoke eden görüntüler geldi. Hilvan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyon..
Sözleşmeli personel alınacak
Gündem

Sözleşmeli personel alınacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför ol..
Artık 1 yıl hastaneye gitmek yok! Sağlıkta bir dert daha tarih oluyor
Sağlık

Artık 1 yıl hastaneye gitmek yok! Sağlıkta bir dert daha tarih oluyor

Raporlu ilaç kullananlarla ilgili yeni düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre aile hekimlerine arık rap..
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Gündem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23