“Savunmanın yeni kralı Ankara” diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu
Polonya merkezli Defence24, İtalya'nın Bayraktar TB3 SİHA tedarikiyle birlikte Avrupa'nın savunma rotasını resmen Türkiye'ye çevirdiğini üç çarpıcı maddeyle analiz etti. Türkiye’nin NATO içindeki operasyonel tecrübesi, uygun maliyetli yüksek teknolojisi ve bölgesel etkinliği Roma yönetimini Ankara ile stratejik bir ortaklığa iterken, İtalya’nın uçak gemisinden SİHA uçuran ilk Avrupa ülkesi olacağı vurgulandı.