En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!
"Savunmanın yeni kralı Ankara" diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu
“Savunmanın yeni kralı Ankara” diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu

Polonya merkezli Defence24, İtalya'nın Bayraktar TB3 SİHA tedarikiyle birlikte Avrupa'nın savunma rotasını resmen Türkiye'ye çevirdiğini üç çarpıcı maddeyle analiz etti. Türkiye’nin NATO içindeki operasyonel tecrübesi, uygun maliyetli yüksek teknolojisi ve bölgesel etkinliği Roma yönetimini Ankara ile stratejik bir ortaklığa iterken, İtalya’nın uçak gemisinden SİHA uçuran ilk Avrupa ülkesi olacağı vurgulandı.

Foto - "Savunmanın yeni kralı Ankara" diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu

İtalya, savunma kapasitesini güçlendirmek ve stratejik özerkliğini artırmak amacıyla Türkiye ile askeri iş birliğini ileri bir aşamaya taşıyor. Bu kapsamda Bayraktar TB3 SİHA'larının tedarikine yönelik planların devreye alındığı belirtiliyor. Polonya merkezli Defence24'ün analizine göre, Avrupa'nın Türkiye'ye yöneliminin arkasında birden fazla temel faktör bulunuyor.

Foto - "Savunmanın yeni kralı Ankara" diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu

Türkiye savunma sanayisinde istikrarlı bir yükseliş sergilerken, Avrupa ülkelerinin yerli sistemlere ilgisi de artıyor. Defence24'e göre, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliği son yıllarda yalnızca NATO çerçevesinde kalmayıp stratejik ve siyasi bir boyut kazandı. Bu yakınlaşmanın, Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği açısından da önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Foto - "Savunmanın yeni kralı Ankara" diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu

Analizde, Avrupa Birliği'nin "stratejik özerklik" hedefini öne çıkardığı bir dönemde, ihtiyaç duyulan bazı askeri kabiliyetlerin Türkiye'den karşılanmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı. Özellikle insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve otonom teknolojilerde Türkiye'nin öne çıktığı, bunun da Roma yönetimini Ankara'ya daha fazla yaklaştırdığı ifade edildi.

Foto - "Savunmanın yeni kralı Ankara" diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu

Defence24, İtalya açısından Türkiye'yi cazip kılan üç ana unsuru şöyle sıraladı: Türkiye'nin NATO içinde ABD'den sonra en büyük ikinci orduya sahip olması ve geniş operasyonel deneyimi, savunma sanayisinde hızlı ilerleme kaydederek daha uygun maliyetli ve teknoloji transferine açık çözümler sunması, ayrıca Libya, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz gibi İtalya'nın öncelik verdiği bölgelerde etkin bir aktör olması.

Foto - "Savunmanın yeni kralı Ankara" diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu

Haberde iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli başlıklarından birinin de SAMP/T hava savunma sistemi olduğu ve Türkiye'nin bu sisteme ilgisinin sürdüğü aktarıldı. İtalya'nın Bayraktar TB3 SİHA'larını tedarik planı ise iş birliğinin en dikkat çekici adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Defence24'e göre bu adım, İtalya'yı uçak gemisinden kalkış yapabilen silahlı insansız hava aracı kullanan ilk Avrupa ülkesi haline getirebilir. TB3'ün, kısa pistli gemilerde operasyon yapabilmesi, katlanabilir kanat yapısı ve hassas mühimmat kapasitesiyle dikkat çektiği ifade edildi.

Foto - "Savunmanın yeni kralı Ankara" diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu

Halihazırda Bayraktar TB2'nin Hırvatistan, Polonya ve Romanya gibi ülkelerde kullanıldığı hatırlatılırken, TB3'ün İtalya tarafından tercih edilmesinin Avrupa'da bir ilk olacağı kaydedildi. Analizde ayrıca NATO'nun 2026'daki en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026'da TB3'ün zorlu hava koşullarında başarılı bir performans sergilediği, gemiden kalkış, görev icrası ve geri dönüşü kapsayan tam operasyon döngüsünü tamamladığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, İtalyan savunma şirketi Leonardo ile Türk üretici Baykar arasında kurulan iş birliği de dikkat çekti.

Foto - "Savunmanın yeni kralı Ankara" diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu

Defence24, bu ortaklığın yeni bir sanayi modeli sunduğunu belirterek, bu sayede Türkiye'nin Avrupa pazarına erişim sağladığını, İtalya'nın ise gelişmiş İHA teknolojilerine ulaştığını vurguladı. Ortak üretimlerin "Avrupa menşeli" kabul edilmesinin de bazı siyasi engelleri aşmada avantaj sağladığı ifade edildi. Genel değerlendirmede, Avrupa ülkelerinin giderek daha fazla Türk savunma sistemlerine yöneldiği, İtalya'nın ise bu değişimi erken fark ederek Türkiye ile çok katmanlı bir iş birliği geliştirdiği sonucuna varıldı.

Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi
Gündem

Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi

Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi olarak tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki iddial..
MHP'den flaş kararı! İl Teşkilatı feshedildi
Gündem

MHP'den flaş kararı! İl Teşkilatı feshedildi

Açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Bolu İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

Rıza Kayaalp Türkiye'yi gururlandırdı
Spor

Rıza Kayaalp Türkiye'yi gururlandırdı

Milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükselerek Türkiye'yi gururlandırdı.
Seman Ağa görevine başladı
Dünya

Seman Ağa görevine başladı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya Kerkük Valiliği görevine başladı.
Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti
Gündem

Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretleri kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldiği anlara dair görüntüle..
Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması! Tarihi bir gelişme
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması! Tarihi bir gelişme

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’e Türkmen bir valinin seçilmesini kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzur açısından tarihi bir gelişme ..
