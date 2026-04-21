“Savunmanın yeni kralı Ankara” diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu

Defence24, bu ortaklığın yeni bir sanayi modeli sunduğunu belirterek, bu sayede Türkiye'nin Avrupa pazarına erişim sağladığını, İtalya'nın ise gelişmiş İHA teknolojilerine ulaştığını vurguladı. Ortak üretimlerin "Avrupa menşeli" kabul edilmesinin de bazı siyasi engelleri aşmada avantaj sağladığı ifade edildi. Genel değerlendirmede, Avrupa ülkelerinin giderek daha fazla Türk savunma sistemlerine yöneldiği, İtalya'nın ise bu değişimi erken fark ederek Türkiye ile çok katmanlı bir iş birliği geliştirdiği sonucuna varıldı.