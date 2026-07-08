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Savunma sanayiinde taşları yerinden oynatacak birleşme: Dev şirketi 3,45 milyar dolara sessiz sedasız satın aldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Savunma sanayiinde taşları yerinden oynatacak birleşme: Dev şirketi 3,45 milyar dolara sessiz sedasız satın aldılar

ABD'li savunma devi Lockheed Martin, deniz altı savunma harbi teknolojilerindeki hakimiyetini pekiştirmek amacıyla Ultra Maritime şirketini 3,45 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Bu stratejik anlaşma ile sonar teknolojileri, torpido savunma sistemleri ve otonom deniz platformlarında dünya liderliğini hedefleyen şirket, küresel pazardaki gücünü katlıyor. Satın almanın, Lockheed Martin’in yeni nesil deniz platformlarına entegre edeceği sonar çözümlerini genişleterek sektördeki rekabeti değiştirmesi bekleniyor.

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Foto - Savunma sanayiinde taşları yerinden oynatacak birleşme: Dev şirketi 3,45 milyar dolara sessiz sedasız satın aldılar

ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin, deniz altı savunma harbi teknolojileri geliştiren Ultra Maritime şirketini 3,45 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

#2
Foto - Savunma sanayiinde taşları yerinden oynatacak birleşme: Dev şirketi 3,45 milyar dolara sessiz sedasız satın aldılar

Lockheed Martin'den yapılan açıklamada, Ultra Maritime'ın sonar teknolojileri, sonoboylar, torpido savunma sistemleri, radar çözümleri ve otonom deniz algılama platformları gibi kritik görev sistemleri geliştirdiği belirtildi.

#3
Foto - Savunma sanayiinde taşları yerinden oynatacak birleşme: Dev şirketi 3,45 milyar dolara sessiz sedasız satın aldılar

Açıklamada, Lockheed Martin'in şirketi 3,45 milyar dolar karşılığında satın almak üzere kesin anlaşma imzaladığı bildirildi. Söz konusu satın almanın, Lockheed Martin'in deniz altı savunma harbi alanındaki küresel uzmanlığını pekiştireceği vurgulandı.

#4
Foto - Savunma sanayiinde taşları yerinden oynatacak birleşme: Dev şirketi 3,45 milyar dolara sessiz sedasız satın aldılar

Açıklamada, Ultra Maritime'ın uluslararası pazardaki varlığı ile ihraç edilebilir ürün portföyünün Lockheed Martin'in yeni nesil deniz platformlarında sunduğu sonar çözümlerini tamamlayacağı ve genişleteceği kaydedildi.

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