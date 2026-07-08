Savunma sanayiinde taşları yerinden oynatacak birleşme: Dev şirketi 3,45 milyar dolara sessiz sedasız satın aldılar
ABD'li savunma devi Lockheed Martin, deniz altı savunma harbi teknolojilerindeki hakimiyetini pekiştirmek amacıyla Ultra Maritime şirketini 3,45 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Bu stratejik anlaşma ile sonar teknolojileri, torpido savunma sistemleri ve otonom deniz platformlarında dünya liderliğini hedefleyen şirket, küresel pazardaki gücünü katlıyor. Satın almanın, Lockheed Martin’in yeni nesil deniz platformlarına entegre edeceği sonar çözümlerini genişleterek sektördeki rekabeti değiştirmesi bekleniyor.