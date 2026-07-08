Dün mehterle ince ayar verilen Miço, resmen süt dökmüş kediye döndü: “F-35 açıklamasına yorum yapmam”
Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mehter marşıyla karşılanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, süt dökmüş kediye döndü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mehter marşıyla karşılanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, süt dökmüş kediye döndü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda verdiği olumlu mesajlar, İsrail'in ardından Yunanistan cephesinde de yankı buldu. Zirve maratonunda gazetecilerin sorularıyla karşılaşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "F-35 açıklamasına yorum yapmam" dedi.
ABD Başkanı Trump’ın Türkiye'ye F-35 satışına dair yeşil ışık yakması, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e soruldu. Ne diyeceği merak konusu olan Miçotakis'ten kaçamak bir cevap geldi.
NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, dün Beştepe'de gerçekleşen ikili zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kameralar karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Erdoğan ile en başından beri kimyamız çok iyi. Türkiye ile ticaretimiz yoğun, çok iyi işler çıkarıyoruz, daha da iyi işler çıkartacağız. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız" dedi. Trump'ın sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Biz 5 uçağın sözünü aldık, hayırlı haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İki liderin F35 diyaloğu dünya gündemine oturdu.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya getirecek ana oturumunun öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "F-35 açıklamasına yorum yapmam" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i mehter marşı eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılamıştı. Miçotakis daha arabadan kafasını uzatır uzatmaz başlayan Mehter Marşı ile şaşırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğru yürürken sık sık ayaklarına bakması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Sosyal medyada “Dizlerinin bağı çözüldü” ve “Atalarının kulakları çınladı” yorumları öne çıkmıştı.
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