Dün mehterle ince ayar verilen Miço, resmen süt dökmüş kediye döndü: “F-35 açıklamasına yorum yapmam”

NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, dün Beştepe'de gerçekleşen ikili zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kameralar karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Erdoğan ile en başından beri kimyamız çok iyi. Türkiye ile ticaretimiz yoğun, çok iyi işler çıkarıyoruz, daha da iyi işler çıkartacağız. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız" dedi. Trump'ın sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Biz 5 uçağın sözünü aldık, hayırlı haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İki liderin F35 diyaloğu dünya gündemine oturdu.