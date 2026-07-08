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Ekonomi
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Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

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Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

EYT düzenlemesinin ardından çalışma hayatındaki milyonlarca vatandaş, emeklilik şartlarındaki farklılıkların nasıl giderileceğini ve sistemdeki yeni kademeli düzenlemeleri merak ediyor. SGK verilerine göre 23,3 milyon çalışanın emeklilik yaşı, işe giriş tarihlerine göre 58, 60 ve 65 yaş gibi farklı gruplara ayrılmış durumda. Sigorta başlangıç tarihi 2008 öncesi ve sonrası olanlar için değişen prim günü ve yaş kriterleri, milyonların emeklilik hayalini ve tarihini doğrudan etkiliyor. İşte kademeli emeklilikte son gelişmeler...

#1
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

Emeklilik yaşı ve prim şartlarıyla ilgili tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde ederken, düzenleme dışında kalan çalışanlar için farklı kurallar uygulanmaya devam ediyor. Aynı kuşakta yer alan çalışanların yalnızca işe giriş tarihleri nedeniyle farklı yaşlarda emekli olacak olması, çalışma hayatında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Gözler ise emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına çevrilmiş durumda.

#2
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla zorunlu sigorta kapsamında yaklaşık 23,3 milyon çalışan bulunuyor. Ancak emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Habertürk'te yer alan habere göre çalışma hayatında yer alan 23,3 milyon kişi, emeklilik yaşı bakımından üç ana gruba ayrılıyor. Grupları ağırlıklı olarak SSK’lılar (4/a) üzerinden incelememizin sebebi, çalışanların en büyük kısmını bunların oluşturmasıdır.

#3
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

Daha önce yürürlükteki kanuna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde sigortalılık süresi, prim günü ve yaş olmak üzere üç koşul aranıyordu. Prim günü ve emeklilik yaşında ayrıca kademe bulunuyordu. Örneğin 1 Nisan 1989 tarihinde çalışmaya başlayan SSK’lı kadın 5300 prim günüyle 45 yaşında, erkek ise 5450 prim günüyle 51 yaşında emekli olabiliyordu. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinde başlayan SSK’lılar ise 5975 prim günüyle kadın ise 56, erkek ise 58 yaşında emekli olabiliyordu.

#4
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

2023 yılındaki EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanlar için yaş koşulu kaldırıldığı için geriye sadece prim günü ve sigortalılık süresi kaldı. Sigortalılık süresi ise şu an sadece 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başladığı tarihte 18 yaşından küçük olanlar için önem taşıyor. Diğerleri açısından sigortalılık süresi koşulu tamamlanmış bulunuyor. Bu durumda, sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişen prim günü koşulunu tamamlayanlar hemen emekli olabiliyorlar. İlk defa çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesinde başlayan ve halen çalışma hayatında bulunan yaklaşık 2,5 milyon kişi için fiili emeklilik yaşı kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşında başlıyor ancak prim gününü tamamlayamamış kişiler için bu yaş artabiliyor.

#5
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayan SSK’lılarda sigortalılık süresi koşulu bulunmuyor. Normal emeklilik için gerekli 7000 prim gününü tamamlamak şartıyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek. Sigortalılık süresinin kaldırılması şu sonucu veriyor. Örneğin bir erkek ilk defa sigortalı çalışmaya 40 yaşında başlamışsa kesintisiz çalıştığı takdirde 7000 prim gününü 20 yılda tamamlayarak 60 yaşında emekli olabilecek. 1999 öncesindekilerde olduğu gibi 25 yıl sigortalılık şartı aransaydı aynı kişi 65 yaşında emekli olabilecekti.

#6
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

Çalışma hayatındaki işçi, memur ve esnaf statüsündeki yaklaşık 4 – 5 milyon kişi, emeklilik yaşı bakımından 58-60 grubunda yer alıyor. İlk defa sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanlar yaş ve prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde emekli olabilecekler. Normal emeklilik için prim günü 4/a (SSK) statüsünde 7200, 4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde çalışanlar için ise 9000 olarak uygulanıyor.

#7
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

Söz konusu prim günü koşulunu 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecekler. Prim gününü tamamlama tarihi sonraki her iki yılda 1 yaş uzayacak. Prim günü koşulunu 1 Ocak 2036 – 31 Aralık 2037 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 59, erkekler 61 yaşında emekli olacaklar. Aktif sigortalıların yaklaşık 17 milyonu, ilk defa çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanlardan oluşuyor. Bunlar da kendi içlerinde üç ana gruba ayrılıyor. Birinci grup 58-60 yaşa tabi olanlar. İkinci grup emeklilik yaşı kadınlarda 59 -64, erkeklerde 61 – 64 arasında kademeli artanlar. Üçüncü grup ise 65 yaşa tabi olanlardan oluşuyor.

#8
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

Örneğin 2020 yılı ve sonrasında çalışmaya başlayan erkekler 4/b ve 4/c statüsünde 65 yaşından önce emekli olamayacaklar. Aynı statüdeki kadınlar ise 2021 ve sonrasında çalışmaya başlamışlar ise 65 yaşa tabi olacaklar. 4/a (SSK) statüsündekiler için 65 yaş uygulaması biraz daha geç başladı. 2024’ten itibaren çalışmaya başlayan erkekler 4/a statüsünde 65 yaşından önce emekli olamayacaklar. 4/a statüsündeki kadınlar için 65 yaş ise 2028 yılından itibaren çalışmaya başlayanlarda zorunlu olacak.

#9
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

Tabii ki 65 yaş sadece 2020 yılından itibaren çalışmaya başlayanları kapsamıyor. İlk defa sigortalı çalışmaya 1 Mayıs 2008 tarihinde başlasa bile prim gününü 1 Ocak 2044 ve sonrasında tamamlayanların hepsi 65 yaşa tabi olacak. Bu demek oluyor ki, halen çalışma hayatındaki kişilerin yaklaşık 2,5 – 3 milyonu 65 yaşından önce emekli olamayacak. Bunlara ilaveten milyonlarca kişi de prim gününü daha önce tamamlayamadığı takdirde potansiyel olarak 65 yaş kapsamında yer alıyor.

#10
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo

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Yorumlar

Rüstem

Daha adil bir düzenleme yapılmalı bu konuda da vatandaş memnun değil kademeli güzel bir yaş tablosu ve vatandaşın tamamlaması gereken prim günü olmalı sosyal Adalet için devlet büyüklerine güveniyoruz
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