Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İşte yaş sınırı ve prim gününde yeni tablo
EYT düzenlemesinin ardından çalışma hayatındaki milyonlarca vatandaş, emeklilik şartlarındaki farklılıkların nasıl giderileceğini ve sistemdeki yeni kademeli düzenlemeleri merak ediyor. SGK verilerine göre 23,3 milyon çalışanın emeklilik yaşı, işe giriş tarihlerine göre 58, 60 ve 65 yaş gibi farklı gruplara ayrılmış durumda. Sigorta başlangıç tarihi 2008 öncesi ve sonrası olanlar için değişen prim günü ve yaş kriterleri, milyonların emeklilik hayalini ve tarihini doğrudan etkiliyor. İşte kademeli emeklilikte son gelişmeler...