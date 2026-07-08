Halk hizmet ve çözüm beklerken CHP yine helkel peşinde

CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışını "sığ" olarak nitelendiren Albayrak, AK Parti kadrolarının ise eser ve hizmet siyasetine odaklandığını belirtti: "'CHP demek, heykel belediyeciliği mi demek?' sorusunun cevabını aslında bizler değil, bizzat kendileri her fırsatta ortaya koydukları bu işlerle vermektedir. Bu mesele, tamamen bir ufuk ve vizyon meselesidir. Kendi ideolojik mahallelerindeki isimleri mumdan heykellerle müzeye dizmeyi, 40 araçlık bir otopark inşa etmeyi 'hizmet' zanneden sığ bir anlayışla maalesef karşı karşıyayız. Onlar kendi heykellerinin etrafında, kendi küçük dünyalarında birbirlerini ağırlayıp övüne dursunlar; bizler AK Parti kadroları olarak bambaşka bir ufka bakıyoruz. Bizler gece gündüz demeden, 'Bu şehre yeni bir eseri nasıl kazandırırız? Sanayicimizin önünü nasıl açarız? Hemşehrilerimizin refahını nasıl artırırız?' diyerek dertleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu millete sunduğumuz gerçek projelerle, eser ve hizmet siyasetiyle yol yürümeye devam ediyoruz ve onların hayallerinin dahi ulaşamayacağı projeleri hayata geçiriyoruz."