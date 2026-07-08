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Halk hizmet ve çözüm beklerken CHP yine helkel peşinde

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Halk hizmet ve çözüm beklerken CHP yine helkel peşinde

CHP'li belediyelerin heykel sevdası bitmek bilmiyor. Son olarak Eskşehir Büyükşehir Belediyesi’nin gazeteci Murat Ağırel’in balmumu heykelini yaptırması eleştirilere neden oldu.

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Foto - Halk hizmet ve çözüm beklerken CHP yine helkel peşinde

Eskişehir halkı; kördüğüme dönen trafik, felç olan altyapı ve kentsel dönüşüm gibi kronikleşen sorunlara acil çözüm beklerken, CHP’li Büyükşehir Belediyesi bütçeyi yine ideolojik yatırımlara harcadı. Şehrin hayati ihtiyaçlarını görmezden gelerek son olarak gazeteci Murat Ağırel’in balmumu heykelini yaptıran yerel yönetime AK Parti’den çok sert tepki geldi. İl Başkanı Gürhan Albayrak, belediyenin asıl görevlerini unutup "heykel belediyeciliği" ve göz boyama niteliğindeki makyajlı PR projeleriyle Eskişehirlilerin parasını çarçur ettiğini belirterek, ‘’Bu zihniyeti Eskişehirli hemşehrilerime şikâyet ediyorum’’ dedi.

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Foto - Halk hizmet ve çözüm beklerken CHP yine helkel peşinde

Eskişehir’de kronikleşen altyapı, trafik ve kentsel dönüşüm sorunları çözüm beklerken, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin öncelikleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Belediye, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Ağırel’in balmumu heykelini yaptırarak Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ne ekledi. Şehrin acil çözüm bekleyen sorunları dururken atılan bu adım, kamuoyunda "heykel belediyeciliği" eleştirilerini yeniden alevlendirdi.

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Foto - Halk hizmet ve çözüm beklerken CHP yine helkel peşinde

Söz konusu uygulamaya AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’tan çok sert tepki geldi. CHP’li yerel yönetimin vizyonsuzluğunu gözler önüne serdiğini belirten Albayrak, belediyenin bütçeyi halkın gerçek ihtiyaçları yerine "göz boyama" işlerine harcadığını vurguladı.

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Foto - Halk hizmet ve çözüm beklerken CHP yine helkel peşinde

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in temel sorunlarının süslü reklam kampanyalarıyla perdelenmeye çalışıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Güzel şehrimiz Eskişehir; trafik, kentsel dönüşüm ve altyapı gibi kronik sorunlara acil çözüm beklerken, CHP’li yerel yönetimin bunlarla ilgilenmek yerine Murat Ağırel heykeli dikmesi, karşı karşıya olduğumuz vizyonsuzluğu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Eskişehir’de CHP’li yerel yönetimlerin son iki yıldaki icraatlarına baktığımızda, şehrin kronik sorunlarına kalıcı çözümler üretilmediğini; bunun yerine bütçenin çok önemli bir kısmının 'göz boyama' niteliğindeki yüzeysel peyzaj işlerine ve makyajlı halkla ilişkiler kampanyalarına aktarıldığını görmekteyiz. Eskişehir halkının gerçek dertleri, bu süslü reklam kampanyalarının gölgesinde ne yazık ki görmezden gelinmektedir."

#5
Foto - Halk hizmet ve çözüm beklerken CHP yine helkel peşinde

CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışını "sığ" olarak nitelendiren Albayrak, AK Parti kadrolarının ise eser ve hizmet siyasetine odaklandığını belirtti: "'CHP demek, heykel belediyeciliği mi demek?' sorusunun cevabını aslında bizler değil, bizzat kendileri her fırsatta ortaya koydukları bu işlerle vermektedir. Bu mesele, tamamen bir ufuk ve vizyon meselesidir. Kendi ideolojik mahallelerindeki isimleri mumdan heykellerle müzeye dizmeyi, 40 araçlık bir otopark inşa etmeyi 'hizmet' zanneden sığ bir anlayışla maalesef karşı karşıyayız. Onlar kendi heykellerinin etrafında, kendi küçük dünyalarında birbirlerini ağırlayıp övüne dursunlar; bizler AK Parti kadroları olarak bambaşka bir ufka bakıyoruz. Bizler gece gündüz demeden, 'Bu şehre yeni bir eseri nasıl kazandırırız? Sanayicimizin önünü nasıl açarız? Hemşehrilerimizin refahını nasıl artırırız?' diyerek dertleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu millete sunduğumuz gerçek projelerle, eser ve hizmet siyasetiyle yol yürümeye devam ediyoruz ve onların hayallerinin dahi ulaşamayacağı projeleri hayata geçiriyoruz."

#6
Foto - Halk hizmet ve çözüm beklerken CHP yine helkel peşinde

Albayrak, açıklamasını CHP'li yönetimi Eskişehir halkına şikayet ederek noktaladı: "Yerel yönetimlerdeki asli görevlerini bir kenara bırakıp heykel belediyeciliğine hız kesmeden devam eden bu zihniyeti Eskişehirli hemşehrilerime şikâyet ediyorum."

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Yorumlar

Asım keskin

Adamlar uyanık, nasıl olsa belediyenin yapması gereken işleri bakanlıklar ve hükmet yapıyor. Niye onlarla boşuna zaman ve para harcasin ki. Baksanıza hükümet en çok yatırımi CHP'li belediyelerin olduğu yerlere yapior. Belki halk bizi seçer diye herakde. Dikkat edin akpartinin en çok oy aldıği şehirler hükümetin en azbyatirim yaptigi yerler.

Tarık

CHP demek HEYKEL KONSER ve POSTER gerisini boşver
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