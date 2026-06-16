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#1
Foto - Savunma sanayiinde herkesin çalışmak istediği şirket belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), "En Gözde Şirketler Araştırması 2026" sonuçlarına göre savunma sanayiisinin en çok çalışılmak istenen şirketi seçildi.

#2
Foto - Savunma sanayiinde herkesin çalışmak istediği şirket belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Realta Danışmanlık tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen araştırmaya, 98 binin üzerinde üniversite öğrencisi ve yaklaşık 40 bin genç profesyonel olmak üzere, toplam 137 binden fazla kişi katıldı.

#3
Foto - Savunma sanayiinde herkesin çalışmak istediği şirket belli oldu

Katılımcılar, şirketleri liderlik anlayışı, kariyer fırsatları, eğitim ve gelişim imkanları, kurum kültürü, ücret ve yan haklar ile çalışma ortamı gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.

#4
Foto - Savunma sanayiinde herkesin çalışmak istediği şirket belli oldu

Araştırma sonuçlarına göre TUSAŞ, ilk kez savunma sanayiisi sektörünün zirvesine yükseldi. Böylece şirket, genç yeteneklerin kariyer hedeflerinde en çok tercih ettiği sektör kuruluşu oldu.

#5
Foto - Savunma sanayiinde herkesin çalışmak istediği şirket belli oldu

TUSAŞ, tüm sektörleri kapsayan "Türkiye'nin En Gözde 200 Şirketi" listesinde de geçen yıla göre 12 basamak yükselerek 6'ncı sırada yer aldı.

#6
Foto - Savunma sanayiinde herkesin çalışmak istediği şirket belli oldu

Milli havacılık, uzay ve savunma teknolojilerinde yürüttüğü projelerle dikkati çeken TUSAŞ, özgün platformları ve yüksek teknoloji odaklı çalışma ortamıyla genç mühendisler ve profesyoneller için önemli kariyer merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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