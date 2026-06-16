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#1
Foto - Altında yeni rekor sinyali: Yükseliş hız kesmiyor

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 428 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 758 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 884 liradan satılıyor.

#2
Foto - Altında yeni rekor sinyali: Yükseliş hız kesmiyor

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,2 üstünde 6 bin 413 liradan tamamladı.

#3
Foto - Altında yeni rekor sinyali: Yükseliş hız kesmiyor

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 6 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 758 liradan, cumhuriyet altını da 42 bin 884 liradan satılıyor.

#4
Foto - Altında yeni rekor sinyali: Yükseliş hız kesmiyor

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 artışla 4 bin 317 dolarda seyrediyor. ABD ile İran arasında anlaşmanın sağlanması ve mutabakat zaptının imzalanması altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

#5
Foto - Altında yeni rekor sinyali: Yükseliş hız kesmiyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıları hafifleteceğine yönelik iyimserlik ve bunun yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri azaltacağı beklentisi, altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

#6
Foto - Altında yeni rekor sinyali: Yükseliş hız kesmiyor

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

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