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#1
Foto - Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk! Faiz belası onları da sardı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), küresel piyasaların odağındaki para politikası toplantısında beklentiler doğrultusunda hareket ederek politika faizini yüzde 1 seviyesine çıkardı. 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşan bu tarihi karar, 7'ye karşı 1 oyla alınırken, Banka kademeli normalleşme süreci kapsamında devlet tahvili alımlarını azaltacağını da duyurdu.

#2
Foto - Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk! Faiz belası onları da sardı

BoJ, iki gün süren para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 1'e yükseltti. Kararın, 7'ye karşı 1 oyla alındığı, BoJ üyesi Asada Toichiro'nun faizin yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulması yönünde oy kullandığı belirtildi. Asada Toichiro, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkilerine ilişkin değerlendirmesinde, üretim ve istihdam üzerindeki aşağı yönlü risklerin fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü risklerden daha büyük olduğunu düşündüğünü, bu nedenle Banka'nın para piyasası operasyonlarına ilişkin mevcut yönlendirmesini korumasının uygun olacağını ifade etti.

#3
Foto - Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk! Faiz belası onları da sardı

BoJ'dan yapılan açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket karları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi. Ekonomide ciddi bir yavaşlama riskinin önceki döneme kıyasla azaldığı belirtilen açıklamada, hükümetin, yüksek enerji fiyatlarının hane halkı üzerindeki yükünü hafifletmeye yönelik tedbirler de dahil olmak üzere çeşitli önlemlerle ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi. Orta Doğu'ya yüksek düzeyde bağımlı olunan ham maddeler için alternatif tedarik kaynaklarının güvence altına alınması açısından ilerleme kaydedilmiş olmasının da bu değerlendirmede etkili olduğu belirtildi.

#4
Foto - Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk! Faiz belası onları da sardı

Açıklamada, bu doğrultuda Japonya ekonomisinin, büyüme hızının yavaşlamasına rağmen ılımlı büyümesini sürdüreceğini öngören temel senaryoyla genel olarak uyumlu bir seyir izlediği ifade edildi. Ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerinin yanı sıra finansal koşulları da değerlendiren Banka'nın, yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde ulaşılması amacıyla parasal destek düzeyinin ayarlanmasının uygun olacağı sonucuna vardığı belirtildi. Açıklamada, "Politika faiz oranındaki değişikliğin ardından destekleyici finansal koşulların korunması ve ekonomik faaliyetin güçlü şekilde desteklenmeye devam etmesi beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.

#5
Foto - Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk! Faiz belası onları da sardı

"PARA POLİTİKASI GEREKTİĞİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK” Açıklamada, BoJ'un ekonomik faaliyet, fiyatlar ve finansal koşullardaki gelişmelere bağlı olarak politika faiz oranını yükseltmeye ve parasal destekleme derecesini ayarlamaya devam edeceği vurgulandı. Banka'nın, Orta Doğu'daki gelişmelerin Japonya ekonomisi üzerindeki etkisini yakından izlediği belirtilerek şunlar kaydedildi: “Ekonomik faaliyet ile fiyatlara ilişkin görünümün temel senaryosunun gerçekleşme olasılığını ve görünüme yönelik riskleri incelerken, ayarlamanın zamanlamasını ve hızını değerlendirecektir. Banka, yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda, hedefin sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi perspektifiyle para politikasını gerektiği şekilde yürütecektir."

#6
Foto - Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk! Faiz belası onları da sardı

BANKA, TAHVİL ALIMLARINI AZALTMA PLANINI AÇIKLADI Öte yandan BoJ, devlet tahvili alımlarına ilişkin yeni düzenlemeler konusunda da bilgi verdi. Açıklamada, para politikasında kademeli normalleşme sürecinin devam ettiği belirtilerek, uzun vadeli tahvil piyasasında oynaklığın artması halinde müdahale esnekliğinin korunacağı ve bazı vadelerde ihale sıklığının azaltılacağı bildirildi.

#7
Foto - Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk! Faiz belası onları da sardı

Buna göre Banka, Japon devlet tahvillerinin doğrudan alımlarında rekabetçi açık artırma yöntemi kapsamında aylık ihale sıklığını belirli vadelerde ayda 3'ten 2'ye indirecek. Düzenleme, özellikle 1 ila 25 yıl vadeli tahvilleri kapsarken, 25 yıl üzeri vadeli tahviller için mevcut ihale sıklığı korunacak. Açıklamada ayrıca, Banka'nın 2027 yılının Ocak-Mart dönemine kadar her çeyrekte Japon devlet tahvillerinin planlanan aylık alım tutarını yaklaşık 200 milyar yen azaltacağı belirtildi.

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